Um sucesso absoluto. Se dá para resumir o primeiro mês da Confraria041, não temos medo de afirmar que o novo produto da Tribuna do Paraná tem feito a alegria de todos os seus participantes, além dos parceiros comerciais que estão divulgando suas marcas.

Espera aí, você ainda não conhece a Confraria041? Então vem com a gente para conhecer “o lado incrível da cidade”.

No primeiro mês quem se tornou um confrade teve a oportunidade de viver novas experiências etílico-gastronômicas, além de dar um belo trato no carango. A Confraria em Dobro é um dos benefícios para quem se torna confrade. Ela permite a quem faz parte desta comunidade resgatar um cupom no nosso site e aproveitar produtos e serviços em dobro.

Quem resgatou o seu cupom da Confraria em Dobro e foi até a JP Steakhouse, por exemplo, localizada no Centro Cívico, pagou por um rodízio de carnes nobres e ganhou outro de graça. Ou seja, duas pessoas comeram o melhor churrasco curitibano pagando apenas um rodízio.

Já quem foi até a Cervejaria Don Gentilis, que serve as melhores cervejas artesanais da região, pôde pagar por dois chopes e ganhar outros dois de graça. E quem foi até a Check Box Pneus, que tem três lojas na Grande Curitiba, para fazer o kit balanceamento e alinhamento dos quatro pneus do seu carro, pôde fazer o mesmo serviço em outro veículo ou dar o serviço de presente para um amigo ou familiar.

Além disso, foram sorteados dois vales-compras de R$ 500, além de vários ingressos para shows de grandes artistas e ingressos para cinema, tudo isso no nosso grupo exclusivo de Whatsapp. Ah, e quem é confrade também pôde assinar o UmDois Esportes com 50% e aproveitar a melhor cobertura jornalística dos times de futebol de Curitiba.

Nova fase, mais benefícios

Nesta sexta-feira, após um período com adesões suspensas, as inscrições para se tornar um confrade serão reabertas numa oferta especial de “pré-lançamento”. A abertura oficial de novas associações acontece apenas na segunda-feira (18).

E quem aproveitar essa oferta de pré-lançamento, sexta, sábado e domingo, vai concorrer a um vale de R$ 100 para gastar na Pimp Burger Shop, nosso mais novo parceiro. Mas, atenção. Só poderá concorrer ao vale de R$ 100 quem se tornar um confrade durante o pré-lançamento, nesta sexta (15), sábado (16) e domingo (17).

Para se tornar um confrade é muito fácil. Basta preencher o seu cadastro e pagar R$ 7,99 por mês (preço especial de lançamento da Confraria041, com 50% de desconto. A partir da confirmação do seu cadastro, você já passa a ter acesso a todos nossos benefícios.

Além dos parceiros do primeiro ciclo, a Confraria do Dobro tem novidades para quem já é confrade e também para os novos membros que se cadastrarem a partir desta sexta-feira. A Pimp Burger Shop, Vet Clean e o Clube de Praia da Assefacre vão oferecer produtos e experiências em dobro para quem resgatar os cupons.

Já pensou, comer um hamburger e ganhar outro? Contratar um banho para o seu pet (gato ou cachorro) e ganhar outro serviço igual? E que tal pagar uma diária em apartamento de frente pro mar e ganhar mais um dia para curtir? Só quem é confrade pode aproveitar este e os demais benefícios já mencionados anteriormente.

Quer ser um confrade?

Tenho certeza de que você ficou animado com o tanto de benefícios que a Confraria041 oferece aos seus participantes. Se você não fez as contas, a gente te ajuda. O custo mensal é de R$ 7,99. Uma ida à churrascaria, por exemplo, te gera uma economia de pelo menos 6 vezes esse valor.

Se você quer conhecer mais sobre os benefícios de ser membro da Confraria041, entre no nosso site e saiba mais. Venha fazer parte do lado incrível da cidade!