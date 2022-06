Está no DNA da Tribuna ser a voz, os olhos e o sorriso dos curitibanos. Para fortalecer o sentimento de parceria com seus leitores mais fiéis e oferecer uma nova forma de conhecer o lado incrível da cidade é que foi lançada há alguns dias a Confraria041. O novo produto tem por objetivo oferecer aos seus membros a chance de economizar dinheiro, viver novas experiências e participar de sorteios incríveis.

Ao se tornar um confrade você passa a ter acesso liberado ao “Confraria em Dobro” (que falaremos mais a seguir), sorteios de vale-compras pra fazer aquele “rancho” do mês, ganha automaticamente 50% de desconto na assinatura do UmDois Esportes, o maior portal esportivo da cidade, passa a fazer parte de grupos de WhatsApp e Telegram para saber sobre ofertas e promoções e também terá acesso a conteúdos exclusivos, desenvolvidos especialmente para membros da Confraria041

A principal novidade é o Confraria em Dobro. Nossa equipe de angariadores irá escolher a dedo parceiros de valor e alinhamento com nossos propósitos para oferecer a nossos confrades a chance de viver novas experiências. No Confraria em Dobro você compra um produto ou serviço e ganha outro GRÁTIS (Clique aqui agora para aproveitar este e outros benefícios). Os primeiros parceiros são a Churrascaria JP Steakhouse (paga um rodízio e ganha outro), a Check Box Pneus (compra um alinhamento e balanceamento para 4 rodas e ganha outro serviço igual) e a Cervejaria Don Gentilis (compra dois chopes e ganha outros dois).

Todos os meses serão novos parceiros para oferecer uma variedade gigante de oportunidades. O mais legal é que os próprios membros da Confraria041 poderão indicar para nós que tipo de comércio, serviço ou produto eles querem ver no Confraria em Dobro. Nos comprometemos a buscar estes parceiros e apresentar para eles os benefícios que a nossa confraria oferece.

Novos recursos ainda serão disponibilizados com o objetivo de promover uma interação constante, direta e efetiva entre os membros do grupo, dando ainda mais sentido ao conceito de confraria.

“Queremos abraçar Curitiba de todas as maneiras. A Confraria nasce como um grande braço da Tribuna nesse sentido. Queremos nos tornar a maior comunidade de curitibanos interessados em ajudar uns aos outros”, explicou Rafael Tavares, Diretor Geral da Tribuna.

A Confraria041 surgiu de um mergulho profundo da nossa equipe para entender o que procuravam os nossos quase 6 milhões de visitantes únicos mensais. “Fomos conversar com eles para entender aquilo que fazia mais sentido em uma comunidade. Após ouvir muitos feedbacks criamos a Confraria041 para que todos possam aproveitar melhor a cidade e conhecer novos lugares sem gastar muito”, disse o product manager da Tribuna, Rafael Maia. “A Confraria041 ainda está sendo aprimorada com os comentários que recebemos todos os dias, tem muita coisa boa vindo por aí!”, acrescentou.

“Vivemos uma crise financeira muito grande, num cenário em que tudo sobe, menos o salário dos trabalhadores. A Confraria041 chega para ajudar nossos leitores a economizar, seja pelas inúmeras promoções e diversos parceiros, seja pelos conteúdos relacionados a economia doméstica, finanças pessoais e outras dicas sobre como cuidar bem do seu dinheiro e aproveitar melhor a cidade”, disse o coordenador de conteúdo da Tribuna, Eduardo Klisiewicz.

A Confraria041 também terá um papel fundamental na manutenção do jornalismo da Tribuna. Sua existência e consequente sucesso da empreitada permitirá que os conteúdos da Tribuna sigam abertos, sem cobrança de assinaturas e restrições de leitura de matérias.

Comercialmente falando, a Confraria041 é uma oportunidade de as empresas aumentarem seu faturamento imediatamente. “É uma oportunidade para as marcas se relacionarem com consumidores fiéis que buscam conteúdo de valor e parcerias que tragam diferencias na prestação de serviços e produtos. É uma ótima oportunidade para associar seus posicionamentos junto à Tribuna, trazendo consumo e faturamento imediato de novos clientes e também recorrência para aqueles que já consomem as marcas”, disse a gerente comercial da Tribuna, Pamela Testa.

Como ser um confrade

Aí você se pergunta: “Tá, e como posso usufruir desses benefícios todos?” A resposta é muito simples. Basta fazer um cadastro e dispor de apenas R$ 7,99 por mês. São só R$ 0,25 por dia. Ao utilizar qualquer um dos benefícios oferecidos pela Confraria em Dobro, por exemplo, este valor é rapidamente absorvido pelo seu orçamento.

Acesse o site da Confraria041 (www.confraria041.com.br/) e faça sua inscrição. As vagas são LIMITADAS. Os interessados que não conseguirem a inscrição dentro do prazo vão para uma lista de espera, para em um próximo momento ganharem o direito de fazer parte da Confraria041.