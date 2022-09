O Parque Estadual de Vila Velha é o novo parceiro da Confraria041. E quem é confrade já sabe, você paga por 1 e leva outro serviço ou produto de graça. Se você ainda não faz parte da Confraria041, veja como participar da lista exclusiva aqui! Localizado em Ponta Grossa, há apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é uma excelente opção de lazer, entretenimento e aventura para todos os públicos.

O Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro Parque Estadual criado no Paraná, em 1953. Em 1966, o espaço foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná. Hoje é uma concessão do Governo do Estado, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do grupo Soul Parques. O Parque está localizado em uma área chamada de a Grande Reserva Mata Atlântica (GRMA), que reúne a maior porção contínua do bioma em bom estado de conservação.

+ Leia mais: Parque Vila Velha funciona normalmente no feriado; confrades têm promo pague 1 leve 2 no ingresso

>>>>Rodízio de pizza na janta? Pizzaria Chocolate com Banana é o novo parceiro da Confraria041

Repleto de belezas naturais, o Parque Vila Velha congrega diversas formações milenares importantes em seu território que abrange 38 km². Suas principais atrações são os Arenitos, onde principalmente a chuva, durante os últimos 300 milhões de anos continuam esculpindo formas como a taça, o camelo e a bota, entre outros. As Furnas, que são poços de desabamento circulares de grande diâmetro, suas paredes verticais atingem profundidade até 100 metros e apresentam volume d’água que alcança metade desta profundidade.

E a Lagoa Dourada, local de reprodução de peixes como traíra, tubarana, lambari, curimbatá e bagre, tem a mesma origem das Furnas, porém devido à sua conexão com o Rio Guabiroba sedimentos lodosos a invadem causando o seu assoreamento.

Confraria em Dobro

Neste mês, quem faz parte da Confraria041 poderá passear no Parque Vila Velha e aproveitar uma grande aventura. Na compra de (01) um ingresso da categoria “Promoção Você no Parque Vila Velha” o assinante da Confraria041 ganha outro igual. É a Confraria em Dobro.

Se você ainda não é assinante da Confraria041, fique atento, em breve abriremos novas vagas. Clique aqui, participe da lista exclusiva e fique por dentro das novidades.

Aventuras para todos os gostos

Além dos atrativos naturais, como os Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada, opções de aventura estão à disposição dos visitantes, como por exemplo a Tirolesa mais linda do Brasil na Furna dos Lambaris, o Arvorismo em um incrível bosque de Araucárias, o Cicloturismo contemplativo de belas paisagens e o voo em Balão Estacionário*.

Em datas específicas, a Caminhada Noturna, sempre é sucesso entre os visitantes, e o Driving Experience, uma atividade guiada por um monitor e que permite que o passeio seja feito dentro do Parque a bordo do próprio automóvel.

+ Leia também: Curta o fim de semana pagando apenas uma diária no Clube de Praia da Assefacre

>>>> Lavagem de carro em dobro com a Prezzerv Automotiv, novo parceiro da Confraria

Dentre as opções gastronômicas, o Parque conta com restaurante e armazém no Centro de Visitantes com vários pratos típicos paranaenses, um container para lanches em Furnas e um café na Lagoa Dourada (aberto somente nos finais de semana e feriados). Energia para antes, durante e depois dos passeios pelo Parque.

*A operação com o voo de balão estacionário depende de condições climáticas favoráveis.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado em Ponta Grossa, há apenas uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é uma excelente opção de lazer, entretenimento e aventura para todos os públicos.

As bilheterias funcionam até as 15 horas. O parque indica chegada ainda pela manhã, para que o visitantes possam conhecer os três atrativos naturais – Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada – se deliciar com as diversas opções gastronômicas e ainda aproveitar as atrações de aventura: cicloturismo, arvorismo, tirolesa e balonismo.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br ou nas redes através do @parquevilavelha.