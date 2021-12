Com a chegada das férias escolares, muitos pais buscam atividades de lazer e diversão para tirar a criançada da frente da televisão. E Curitiba conta com diversas opções de lazer ao livre. Entre os parques, praças e pontos turísticos da cidade, os parquinhos inclusivos infantis são ótimas pedidas de programa para que as crianças se divirtam e aproveitem os espaços públicos de forma lúdica.

Além dos brinquedos tradicionais, que fazem sucesso entre os pequenos, Curitiba tem parquinhos adaptados para que crianças com deficiência possam brincar juntas com as demais. Nesses locais, os chamados brinquedos de “desenho universal” tornam os espaços mais acessíveis, inclusivos e seguros para o público infantil.

Confira na lista da Pinó a localização dos parquinhos inclusivos e as características de cada um deles!

Passeio Público

Painel com xilofone e jogo da velha é uma das atrações adaptadas do Passeio Público. Foto: Maurilio Cheli / SMCS

Este foi o primeiro parquinho adaptado instalado pela Prefeitura de Curitiba, em 2015. O playground do local conta com três brinquedos adaptados, sendo um um balanço para pessoas que usam cadeira de rodas e um painel com xilofone e jogo da velha. Os equipamentos inclusivos ficam ao lado dos brinquedos comuns, para que todas as crianças brinquem juntas.

Parque Barigui

Todos os brinquedos são coloridos e chamam a atenção dos visitantes do Parque Barigui. Foto: Lucilia Guimarães/SMCS

Inaugurado em 2021, o playground do Parque Barigui foi totalmente revitalizado pela Prefeitura e passou a contar com brinquedos de “desenho universal”. O local onde o parquinho está instalado fica próximo ao estacionamento para facilitar o deslocamento de crianças com cadeiras de rodas e fica distante do rio e lago do parque evitando a formação de poças que podem tornar o piso escorregadio.

São três brinquedos adaptados instalados no espaço que conta com piso emborrachado e antiderrapante: uma balança que comporta uma criança com cadeira de rodas e outra sem para brincarem juntas, um roda-roda também com espaço para cadeirantes e uma gangorra adaptada.

Parque São Lourenço

Os brinquedos adaptados do Parque São Lourenço estimulam o desenvolvimento de atividades lúdicas e capacidades motoras das crianças. Foto: Aniele Nascimento / Gazeta do Povo.

Os brinquedos instalados no Parque São Lourenço são similares aos do Parque Barigui, com balanço e roda-roda. Todos adaptados, estimulando o desenvolvimento de atividades lúdicas e capacidades motoras. Além disso, o espaço tem piso emborrachado e não possui degraus ou barreiras que impeçam a movimentação livre das crianças.

Bosque Gomm

Espaço do Bosque Gomm tombado pelo patrimônio cultural do Estado possui parquinho com brinquedo inclusivo. Foto: Pedro Ribas/SMCS.

A Casa e o Bosque Gomm, localizados no Batel, são tombados pelo patrimônio cultural do Estado. A estrutura do local conta com um gazebo, deque de madeira para apresentações culturais e espaços dedicados para o uso comunitário, e também possui um parquinho adaptado para crianças com deficiência, incluindo uma gangorra inclusiva.

Praça Presidente Eisenhower

Na Praça Presidente Eisenhower o parquinho adaptado divide espaço com o parquinho tradicional para que as crianças possam brincar juntas. Foto: Gabriel Rosa/SMCS.

A praça localizada no Jardim Social, na Rua João Vítola esquina com a Rua Manoel Correia de Freitas, foi inaugurada em 2016 e conta com brinquedos adaptados como balanço e roda-roda. Além do piso emborrachado de 4 cm de espessura para cadeirantes. Da mesma forma que nos outros locais, o parquinho inclusivo divide o mesmo espaço do playground tradicional, para que as crianças possam se divertir de forma integrada.

Praça da Espanha

Mais um da lista de parquinhos inclusivos, o da Praça da Espanha, localizado no Batel, conta com um balanço onde os cadeirantes podem brincar juntos com outras crianças e também tem piso acessível.

