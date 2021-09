No roteiro de quem vem para Curitiba pela primeira vez, não podem faltar atrações como o Jardim Botânico, Parque Barigui e Parque Tanguá. Os parques famosos da cidade fazem jus à notoriedade, já que são espaços com natureza exuberante que atraem centenas de moradores e turistas todos os dias.

Mas existem parques pouco conhecidos na capital paranaense que também valem a visita. Como eles estão fora do circuito turístico mais tradicional, costumam ser mais vazios e tranquilos. Selecionamos três deles para você curtir o fim de semana. Tem parque até com cachoeira em meio à cidade. Confira!

Parque Vista Alegre

Parque Vista Alegre tem deck para contemplação.| Luiz Costa/SMCS

Inaugurado em 2015, o Parque Vista Alegre ainda é pouco conhecido pelos curitibanos. Localizado no bairro de mesmo nome, a unidade de conservação possui 100 mil metros quadrados de área. O espaço do parque é pequeno, mas revela uma grande surpresa: uma cachoeira de sete metros, que deságua em uma piscina natural.

Parquinho para crianças.| Luiz Costa/SMCS

O local garante a qualidade do ar da região e ajuda a preservar a biodiversidade, além de contribuir com a permeabilidade do solo em casos de chuva forte. Para quem gosta de caminhar ou quer uma opção de passeio gratuito com as crianças, o parque tem trilhas e playground.

Serviço

Parque Vista Alegre

Endereço: Rua Cel. João Maria Sobrinho, 105, Vista Alegre

Horário de funcionamento: Diariamente, das 8h às 20h

Parque Lago Azul

Parque no Umbará é opção para quem busca tranquilidade. | Lucilia Guimarães/SMCS

A zona sul abriga um dos mais belos (e pouco conhecidos) parques curitibanos: o Parque Lago Azul. A área localizada no bairro Umbará foi adquirida pelo município em 2007 e passou a funcionar como parque em 2009. Mas ela já era utilizada como área de lazer muito tempo antes disso. Nas décadas de 1960 e 1970, ali funcionava um parque particular, que era propriedade da família Segalla.

Trilhas do parque são atravessadas por pontes.| Lucilia Guimarães/SMCS

O parque tem vários atrativos para aproveitar dias ensolarados. Um mirante de madeira no ponto mais alto do parque proporciona vista geral do lago. Para chegar até ali, o visitante precisa caminhar por uma trilha dentro do bosque. O espaço também conta com quiosques para churrasqueiras, parquinho infantil, campos de futebol e academia da terceira idade.

Serviço

Parque Lago Azul

Endereço: Rua Colomba Merlin, 831, Umbará (próximo à Igreja do Umbará)

Horário de funcionamento: Diariamente, das 6h às 18h

Parque Passaúna

Parque Passaúna é um dos mais belos locais de Curitiba. | Naideron Jr.

Na parte oeste de Curitiba, o destaque fica para o Parque Passaúna. Apesar de ser um dos maiores da cidade, a distância em relação à área central o torna desconhecido para muitos moradores. Inaugurado em 1991, o Parque Passaúna foi criado para preservar a qualidade da água da represa do rio homônimo. A principal atração do local é um mirante de 12 metros de altura localizado no alto de um morro à beira da represa. O espaço oferece uma visão privilegiada das águas, da mata e do município vizinho, Campo Largo.

Passaúna Paddle Club oferece aluguel de equipamentos e aulas de esportes aquáticos.| Passaúna Paddle Club/Divulgação

O Parque Passaúna tem uma trilha ecológica com 3,5 km de extensão, junto ao lago e em meio ao bosque. O espaço também é uma ótima opção para quem curte esportes aquáticos. Ali é possível alugar stand up paddle, canoa e caiaque. Outros atrativos para quem quiser curtir o parque em família são o playground e as churrasqueiras.

Serviço

Parque Passaúna

Endereço: final da Rua Eduardo Sprada, na divisa com o Município de Campo Largo – Campo Comprido

Horário de funcionamento: Sempre aberto

