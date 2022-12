São José dos Pinhais entrou na onda verde e amarela e promove a Copa no Parque. O evento, que conta com telão, shows, food trucks e cervejas artesanais para quem for assistir aos jogos da Copa, acontece no Parque São José. A entrada é gratuita, mas, a organização pede a doação voluntária e facultativa de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que serão destinados para instituições de caridade do município.

A iniciativa, com objetivo de reunir em um só lugar os amantes do futebol, música e gastronomia, irá transmitir todos os jogos da Seleção Brasileira. As partidas das demais equipes participantes serão exibidas apenas às sextas, sábados e domingos.

+ Leia mais: Jogo do Brasil e show de Reggae? Tem, sim! Ras Gon toca em Curitiba nesta sexta-feira

Em todos os dias do evento, duas atrações musicais se apresentarão. Às sextas-feiras, o sertanejo é o estilo que embala os torcedores; já aos finais de semana, o pop-rock é quem dita o ritmo da galera.

Serviço:

Quando: 24 de novembro a 18 de dezembro

Onde: Parque São José – Av. das Torres, 100 – Cidade Jardim – São José dos Pinhais

Mais Informações: Associação de Microcervejarias de São José dos Pinhais – ACM