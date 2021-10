Grandes óperas internacionais serão exibidas no telão 360 graus do Coreto Digital, no Passeio Público. As transmissões acontecem todos os dias dessa semana, 5 a 10 de outubro, sempre às 18 horas. No sábado (10), às 16h, será realizada uma homenagem ao compositor suíço-brasileiro, Léo Kessler.

A programação faz parte do Festival de Ópera do Paraná, que nesta sexta edição acontece virtualmente. A entrada é gratuita e aberta ao público. Entre as árvores e pássaros do parque, o público terá acesso a cinco títulos operísticos, clássicos da arte.

As transmissões começam nesta terça-feira (05) com La Traviata, do grupo de Ópera Nacional de Paris (França).

Produzidos por grupos e teatros italianos estão A Viúva Alegre, Manon Lescaut, Turandot e Orfeu e Eurídice. Do Festival de Bregenz (Áustria), será transmitido Rigoletto.

No domingo (10), em memória aos mortos em decorrência da pandemia de covid-19, será transmitido um concerto com obras inéditas do compositor Léo Kessler (1882-1924), fundador do conservatório que deu origem à Faculdade de Artes do Paraná, como forma de ressaltar a importância da cultura paranaense.

Após o concerto, uma pequena cantata recém-descoberta em Praga, de Mozart e Salieri, será exibida. A opereta fala sobre recuperação da saúde de uma cantora chamada Ofélia.

Festival de Ópera do Paraná

Produzido pela Guairacá Cultural, com apoio da Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, esta edição do Festival de Ópera é a primeira virtual. Em 2020, o evento não ocorreu por conta da pandemia de covid-19.

A última edição do festival foi em 2019 e contou com público de 40 mil pessoas que assistiram a 32 espetáculos gratuitos durante um mês de programação.

Serviço: VI Festival de Ópera do Paraná

Data: de 5 a 10 de outubro

Local: Coreto Digital, Passeio Público de Curitiba

Entrada grátis

Programação

5/10 (ter) às 18h – La Traviata (Ópera Nacional de Paris)

6/10 (qua) às 18h – Rigoletto (Festival de Bregenz)

7/10 (qui) às 18h – A viúva alegre (Teatro da Ópera de Roma)

8/10 (sex) às 18h – Manon Lescaut

9/10 (sáb) às 18h – Turandot (Teatro Regio de Turim)

10/10 (dom) – às 16h, Concerto Kessler e Cantata Per la ricuperata salute di Ofelia. Às 18h, Orfeu e Eurídice (Teatro Alla Scala de Milão)

