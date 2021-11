O Complexo de Saúde Erasto Gaertner dá início às suas celebrações de fim de ano com um evento inédito. A instituição de saúde promove no próximo dia 5 de dezembro a “Costela do Compadre – Fogo de Chão”. A festa solidária regada a muita fartura no prato acontecerá das 11h às 14h30, no estacionamento da unidade.

Na área de alimentação de mais de 2.800 metros quadrados, o público poderá deliciar-se com um cardápio especial, composto por costela de fogo de chão, arroz, maionese, salada e sobremesa. Bebidas também serão vendidas no local, que contará ainda com atrações musicais. As porções completas a serem servidas alimentam até três pessoas pelo valor de R$ 130.

Os ingressos podem ser comprados no dia e no local do evento. Quem preferir já consegue também garantir o seu na Boutique da RFCC, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que funciona nas dependências do Erasto.

“Convidamos a todas as famílias a participarem desse congraçamento, para começarmos a nos despedir de um ano cheio de desafios, mas também de muitas conquistas. O Erasto Gaertner é uma instituição referência no combate ao câncer e atende cerca de 50 mil pessoas ao ano, sendo 80% delas pacientes do SUS. Por isso, temos essa ligação direta com a comunidade em todas as nossas programações. É a oportunidade também de agradecer por tanto apoio recebido da população paranaense”, afirmou o superintendente do Complexo, Adriano Lago.