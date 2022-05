As fortes chuvas que caíram na Grande Curitiba neste domingo causaram o encerramento precoce do Country Festival, um dos maiores festivais de música do Brasil. O show estava em sua metade quando precisou ser interrompido, segundos os organizadores, para garantir a segurança das milhares de pessoas que foram até o Expotrade de Pinhais. A boa nova é que ninguém ficará no prejuízo.

A organização do festival afirmou nesta segunda-feira que ainda este ano será realizara um novo evento para apresentar o Country Festival de 2023. Nesta ocasião, haverá apresentações de Alexandre Pires e Seu Jorge, Maiara e Maraísa e DJ EME, artistas que não puderam se apresentar domingo por causa das chuvas. Nesta ocasião, quem participou do evento deste domingo terá acesso liberado.

As regras para este acesso serão divulgadas em breve.

Cerca de 50 mil pessoas passaram pela Expotrade Pinhais nos dois dias de festival. Chegaram a se apresentar o show Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone), Zé Felipe, Wesley Safadão, Munhoz & Mariano, Raça Negra, Luisa Sonza, George Henrique e Rodrigo, entre outros artistas.

Com 25 minutos da apresentação da dupla Jorge e Matheus, “caiu o mundo” na região. Chuvas, raios e ventos fortes assustaram quem estava por lá. Após meia hora, os artistas retornaram ao palco para uma apresentação apenas com violão e voz, para atender a quem ainda permaneceu na pista. Por segurança, o local foi evacuado em seguida.

A data das apresentações canceladas e o anúncio das atrações do Country Festival de 2023 serão divulgadas em breve pelos organizadores Opus Entretenimento, AME e Like Entretenimento