Quem tem curiosidade de conhecer os bastidores de uma cozinha do McDonal’s, uma boa notícia. O Programa Portas Abertas voltou ao formato presencial, depois de dois anos com restrições por causa da Covid. É uma oportunidade para quem sempre quis desvendar os segredos dos sanduíches mais famosos do mundo e para esclarecer as dúvidas in loco.

O tour dura cerca de 20 minutos e para fazer, não é preciso agendar, basta solicitar para o gerente do restaurante desejado. A iniciativa já levou mais de 10 milhões de pessoas para conhecer de perto as cozinhas do McDonald’s em todo o Brasil.

A experiência na cozinha inclui a demonstração das medidas de higiene e segurança do alimento, a origem e armazenamento dos ingredientes, a preparação dos pedidos e outros processos que, embora não sejam visíveis, fazem parte do compromisso da rede com a alta qualidade.

Foto: Divulgação

Uma oportunidade também de interagir com os funcionários, a maioria jovens passando por suas primeiras experiências formais de emprego, que se dedicam ao preparo das refeições que chegam até as bandejas todos os dias.

Para conhecer mais sobre o Portas Abertas é só acessar o site. Para aqueles que querem visitar a cozinha do McDonald’s sem sair de casa, o site continua oferecendo o tour virtual.