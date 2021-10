A atriz e diretora Grace Gianoukas, expoente do humor moderno no Brasil, realizará oficina nos dias 10 e 11 de novembro, no Espaço Excêntrico, em Curitiba. O evento é organizado pela Central de Atores, espaço de aprendizagem que atua formando atores com foco no audiovisual.

Segundo a organizadora, a atriz, produtora e empresária Verônica Rodrigues, o workshop é um presente para atores e atrizes que desejam aprimorar suas performances autorais, além de ser uma oportunidade única para apresentar seus solos para uma profissional de excelência que lançou diversos atores e atrizes no mercado nacional.

O objetivo do workshop é ampliar o olhar sobre as performances do cotidiano. “Vamos descobrir as possibilidades de ressignificação do espaço cênico a partir da manifestação artística e refletir sobre o papel do ator na criação da obra, com ênfase em seu trabalho e na sua relação com o público, provando que o humor pode ser usado como ferramenta para melhorar a sociedade”, explica Grace Gianoukas.

A oficina busca instrumentalizar os atores no processo de criação de personagens inéditas. Os participantes serão convidados a fugir da pasteurização e buscar o humor crítico, contemporâneo, inteligente e inusitado, voltando o olhar pra dentro de si mesmos, para “Deixarmos de rir do outro para rirmos de nós mesmos”, completa”, completa Grace.

No workshop, Grace Gianoukas aborda também o nascimento, o desenvolvimento e a profissionalização do Projeto Terça Insana. Ela ainda coloca sua visão de diretora explicando a ideologia, o método, as diretrizes, os processos de criação e produção de cenas e textos.

O evento é voltado a atores e atrizes profissionais, e também qualquer pessoa a partir de 14 anos com interesse pela interpretação e criação de textos e personagens. É preferível que o aluno tenha tido alguma experiência com comédia, seja como espectador, autor ou ator (amador ou profissional).

Carreira

Grace Gianoukas construiu, ao longo de sua carreira no teatro, uma obra ousada e original, quando usou a comédia para tocar em assuntos que geralmente eram considerados tabus na sociedade da época. Seus textos de humor fazem uma autocrítica do comportamento humano, sem nunca fazer uso de preconceitos, nem de humilhação, nem de “piadas prontas”, sempre tentando filosofar com o público e levar ao palco o ponto de vista das minorias em relação ao comportamento das maiorias.

Em 2001, criou o projeto de comédia TERÇA INSANA, onde até hoje atua, dirige e escreve. Este projeto revolucionou a comédia contemporânea no Brasil, já levou aos palcos mais de 400 atores, tem em seu acervo cerca de 700 personagens e cenas originais, 352 espetáculos com diferentes roteiros e dois DVDs.

Na TV atuou na TV Cultura em “Ra-tim-bum” e “Castelo Ra-tim-bum” . Na TV Globo atuou na “Escolinha do Professor Raimundo”, “Sex Appeal”, “Bang Bang”, “Guerra dos Sexos”, “Haja Coração”, “Amor e Sexo”, “Orgulho e Paixão” e “Salve-se Quem Puder”. No Multishow fez “Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores”, “O Dono do Lar” e “Vai que Cola”.

O Espaço Excêntrico fica na Rua Lamenha Lins,1429, no bairro Rebouças. Mais informações pelo telefone (41) 99644-8533. Para garantir sua vaga faça inscrição pelo link a seguir.

Espetáculo em Curitiba

Após a oficina, Grace Gianoukas apresenta seu espetáculo Grace em Revista, nos dias 12 e 13 de novembro, no Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel – Alameda Dom Pedro II, 255. Informações pelo telefone: 41 32244986). Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.diskingressos.com.br.