Falta pouco mais de um mês para os curitibanos conferirem de perto o retorno presencial de um dos maiores festivais de rock do Sul do Brasil e o maior de Curitiba, o Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock. A nova edição do evento ocorre no dia 16 de julho em um local inédito, no Jockey Eventos (entrada pela R. Dino Bertoldi, 740 – Tarumã), um tradicional espaço da capital paranaense que conta com mais de 10 mil m².

“Estamos preparando uma edição que ficará na memória dos apaixonados pelas mais variadas vertentes do rock n’roll. Serão mais de 50 atrações musicais divididas em seis palcos especiais, além de atrações para toda a família. Será memorável essa importante retomada”, comenta Alessandro Reis, idealizador do Festival Crossroads.

As atrações musicais serão divididas em seis palcos especiais, sendo o Palco Thunder, o Palco Dia Mundial do Rock, o Palco Inspire The New, o Palco Cross, o Palco Cavern Club e o Palco Crosshouse, dedicado à música eletrônica. Entre algumas das bandas confirmadas, estão a TN/She, tributo ao icônico AC/DC e formado apenas por mulheres; F4T, tributo a Charlie Brown Jr; Anacrônica; Linkin Park Brasil Cover; Iron Clan, tributo a Iron Maiden; Machete Bomb; Avenged Sevenfold Cover Brasil; Electric Mob; Syd Vinicius; Krisiun; Black Pantera; Crackerjack; Megadeth Cover Brasil; CWKnot; República Pine; Válvula Vapor; Rejection, tributo ao Pantera; Caravan, tributo ao Black Sabbath; Afoostic, tributo a Foo Fighters; entre outros.

Parceria com The Cavern Club

O consagrado pub de Liverpool, o The Cavern Club, que foi o local inicial da carreira dos The Beatles, também marca presença no evento em uma parceria inédita. Grandes nomes da música, como Queen, Elton John, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Adele, Oasis, Judas Priest, entre outros, já passaram por lá. O palco que leva o nome do pub mais famoso do mundo contará com um line-up dedicado ao rock britânico. “Gostaríamos de mandar um alô para nossos amigos no Brasil, em Curitiba. Nós estamos muito felizes por participar neste ano e esperamos repetir isso no futuro”, comenta Jon Keats, um dos diretores musicais do The Cavern Club.

Confira algumas atrações confirmadas por palco:



Palco Thunder : Alabama Colts – Southern Rock;

Marley in Concert – tributo a Bob Marley e clássicos da música jamaicana;

Rusty Cage – tributo ao Pearl Jam;

Pennyback – tributo a Nickelback e Creed;

Syd Vinicius – Rock anos 70/80 nacional e internacional;

Sulround – tributo a Red Hot Chilli Peppers;

Válvula Vapor – rock nacional.



Palco Dia Mundial do Rock : Right Back – tributo ao Sublime;

Landfall – autoral;

Black Pantera – autoral;

Machete Bomb – autoral;

F4T – tributo a Charlie Brown Jr.;

Tn/She – tributo a AC/DC;

Afoostic – tributo a Foo Fighters.



Palco Inspire the New: The Mayers – tributo a John Mayer;

Heartsting – especial Mötley Crüe e Scorpions;

Avenged Sevenfold Brasil – tributo a Avenged Sevenfold;

Lady Die – rock e pop;

Megadeth Cover Brasil – tributo a Megadeth;

Tributrue – tributo a Metallica.



Palco Cross: República Pine – rock e pop;

Linkin Park Cover Brasil – tributo a Linkin Park;

MeinTeil – tributo a Ramstein;

Project46 – autoral;

Electric Mob – autoral;

Krisiun – autoral;

The Elder – Rock e Metal;

Backstage – tributo a Queen, Bon Jovi e Aerosmith;

Rejection – tributo ao Pantera;

CWKnot – tributo a Slipknot.

Palco Cavern Club : Anacrônica – rock e pop;

Crackerjack – Especial Beatles ‘n’ Stones;

Folkin’ Dads- folk rock;

Gui Lopes Band – Banda oficial do The Cavern Club de Liverpool;

Caravan – tributo a Black Sabbath;

Iron Clan – tributo a Iron Maiden;

Radiophonics – Tributo a Oasis + Brit Rock;

Vivo Trio- especial Rush, The Police e Led Zeppelin.

Palco Crosshouse: Disco Joints – discotecagem 200% vinil;

MCO – Hip Hop old school, boom bap, R&B e Funk Soul;

Caê Traven – Rap, Rock n’roll, psicodelia

Simas – Hip Hop, House e Minimal

Soundman Pako – House, Techno

Ella What – House, Techno

Double – Tech progressive



Uma grande atração nacional será divulgada em breve. Fique ligado nas redes sociais oficiais do evento – Instagram | Facebook .

Além de toda a programação musical, que totaliza em mais de 18 horas de muito rock n’roll, a edição 2022 do festival ainda contará com atrações para as crianças, como um espaço kids e diversas atividades lúdicas. A gastronomia também marca presença, com uma grande e diversa área de alimentação que unirá vários cardápios diferentes. Alem disso essa edição do evento também vai destacar a importância do esporte, em um espaço dedicado ao Skate, com uma pista especial e um Half Pipe, em que o público poderá assistir e se aventurar em manobras radicais. Flash Tatto e Body Piercing também farão parte do evento.

O segundo lote de ingressos para o Festival Crossroads já está disponível pelo valor de R$99 (meia-entrada direcionada a clientes Cross, estudantes, professores, doares de sangue, idosos, vacinados contra a Covid-19 e com flyer digital), podendo ser adquirido pelo Cheers Shop. Crianças até 10 anos não pagam entrada.

O evento promoveu a venda do Ingresso Social, com o intuito de arrecadar alimentos e leite em pó para instituições que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. Foram arrecadados quase meia tonelada de alimentos, já destinados à Associação De Mãos Unidas.

“O maior festival de rock de Curitiba está oficialmente de volta. Na nossa última edição presencial, reunimos mais de 12 mil pessoas e para 2022 queremos que esse número seja ainda maior, aliado a uma estrutura que promove conforto, segurança e acessibilidade a todos os participantes”, finaliza Alessandro Reis.

O Festival Crossroads é uma realização do Bar Crossroads, em parceria com a Planeta Brasil. Saiba mais no site oficial https://www.crossroads.com.br

Serviço :

Festival Crossroads – Dia Mundial do Rock 2022

Data: 16 de julho

Local: Jockey Club – R. Dino Bertoldi, 740 – Tarumã

Ingressos: Segundo lote disponível pelo Cheers Shop.

Redes Sociais oficiais: Facebook | Instagram

Realização: Bar Crossroads e Planeta Brasil

