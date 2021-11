Com o tempo nublado e as temperaturas amenas, o melhor programa de lazer é sair em busca de quitutes que aquecem o coração, não é mesmo? Pensando nisso, a Tribuna do Paraná separou uma lista de lugares para se deliciar com pratos clássicos, como o chineque, cuca de farofa, torta de requeijão e outros.

1. Padaria Rico Pão

Torta de requeijão com passas. Foto: colaboração.

Localizada na Rua Marechal Deodoro, número 1055, a Padaria Rico Pão é conhecida pelas deliciosas tortas de requeijão e uvas passas e também requeijão com goiabada. O local funciona de segunda a sábado, das 6h às 22h, e também aos domingos, das 6h às 21h.

2. Empório Kaminski

Chineque da Padaria Empório Kaminski. Foto: Marcelo Elias / arquivo Gazeta do Povo.

Vencedora do Prêmio Bom Gourmet, desenvolvido pela Gazeta do Povo, em 2018, a Padaria Empório Kaminski tem um dos chineques mais conhecidos de Curitiba. Feito a partir de uma massa doce, pedaços de banana e um creme de confeiteiro com leite, leite condensado e baunilha, o chineque é coberto com farofa doce, o que faz da iguaria um clássico da cidade.

A Empório Kaminski conta com duas unidades, uma na Av. Sete de Setembro, 6355, e outra na Av. Iguaçu, 2629. Ambas funcionam todos os dias, das 6h30 às 21h.

3. Casa Poland

Cucas da Casa Poland. Foto: Lucas Sarzi / arquivo Tribuna do Paraná.

Intitulado o melhor café com cucas de Curitiba, a Casa Poland é especializada no preparo de um dos clássicos da capital paranaense: a cuca de farofa “de verdade”. Com mais de 10 sabores, que incluem as versões de banana, maçã integral, canela com creme de baunilha, uva, coco com leite condensado, chocolate belga, frutas vermelhas e doce de leite caseiro, o local é uma das indicações da Tribuna do Paraná para adoçar o café da tarde.

A Casa Poland possui está presente no Shopping Curitiba, piso L3.

4. Confeitaria das Famílias

Torta Marta Rocha, da Confeitaria das Famílias. Foto: Daniel Derevecki / arquivo Gazeta do Povo.

Criada em 1945, a Confeitaria das Famílias foi onde nasceu um clássico da confeitaria nacional – a Torta Marta Rocha. Localizada na Rua XV de Novembro, número 374, no Centro de Curitiba, a confeitaria, além de oferecer a versão original do doce, ainda traz muita história e tradução para complementar o café da tarde.

5. Banoffi

Torta Banoffee. Foto: Banoffi / divulgação.

O nome já dá um spoiler de qual doce estamos falando, né? A banoffee, famosa torta de banana com doce de leite, faz sucesso pelas ruas de Curitiba e é o carro-chefe da Banoffi, confeitaria que traz o doce em seu formato original desde 2001. Com o lema de tornar a sobremesa no prato principal, a Banoffi fica localizada na Rua Itupava, número 1094, e funciona todos os dias, das 12h às 19h.

