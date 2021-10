Após um ano fechado, o Curitiba Comedy Club anuncia a programação do primeiro final de semana de retorno. Será nos dias 22 e 23 de outubro, com shows iniciando às 20h30. Depois de uma tentativa frustrada em fevereiro, a casa volta a abrir as portas na Rua Mateus Leme, no São Francisco.

Na sexta-feira (22), a piada vai ficar por conta de Alorino Junior, Gabriel Mendes & convidados. Já no sábado (23), o show será de Rafael Aragão, Serginho Lacerda e Thiago Souza. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 70, classificação indicativa de 16 anos.

Durante a semana, a casa deve anunciar ainda mais shows para as semanas seguintes.

Para quem quer desconto, vale a pena conferir o bônus de meia entrada no próprio site da casa. Para mais informações sobre a retomada do Curitiba Comedy Club, acesse o site da programação da casa.

