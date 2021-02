A pandemia do novo coronavírus fez milhares de vítima em todo o Brasil. Inúmeros “CPFs” deixaram de existir, assim como incontáveis CNPJs, já que muitas empresas, especialmente àquelas ligadas ao setor de entretenimento, não conseguiram resistir à falta de público. Uma delas, porém, anunciou nesta quinta-feira (4) que está de volta. Mais do que isso, essa promete transformar suas próprias desventuras em piadas e voltar a divertir o público curitibano. O Curitiba Comedy Club vai reabrir.

No dia 8 de setembro de 2020, no dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, o anúncio do fechamento do estabelecimento, um dos pioneiros do formado stand up no país e que anteriormente ficava na Rua Mateus Leme após 10 anos de existência, pegou a todos de surpresa. Mas, naquele momento, segundo o proprietário do local, João Leonardo Madalosso, era a decisão mais correta.

Agora, em novo local e de energias renovadas, o espaço promete manter a tradição de divertir os curitibanos, e também sua vocação de revelar humoristas para todo o Brasil. “Ao fechar o local original do Comedy no ano passado, fizemos questão de guardar com todo o cuidado as madeiras de nosso palco, por onde todos os comediantes mais famosos do Brasil passaram, e nossa emblemática parede de tijolinhos à vista já pensando que Curitiba teria este baita atrativo de volta! E estamos voltando!”, diz o comunicado.

O loco palco do CCC será no Restaurante Dom Antônio, um dos mais tradicionais de Santa Felicidade, bairro gastronômico de Curitiba. No local, a organização pretende realizar shows ocasionais, sempre regados a frango, polenta e vinho. Os dias e atrações serão confirmados na página de Facebook do CCC.

Para marcar o retorno, eles prepararam um show de carnaval. “E como já é costume, estamos aqui para animar Curitiba em seu carnaval! Preparamos uma programação pra lá de especial com alguns dos melhores comediantes da cidade”. O ingresso para as atrações dará direito ao rodízio italiano do Dom Antônio, com taxa de serviço inclusa, vinho, refrigerante e água à vontade.

As apresentações do especial do Carnaval começam sempre às 20h e estarão no palco comediantes conhecidos dos fãs do CCC, como Hallorino Júnior, Eduardo Jericó, Claudinho “Ahnão” Castro, Marco Zenni, entre outros. “Voltar ao Comedy é muito bom! Não importa onde é, sendo com a bandeira Curitiba Comedy Club sempre será a sensação de volta pra casa!”, disse à Tribuna o comediante Claudinho Castro.

Mais informações pelo site do CCC.

A nova casa do Curitiba Comedy Club fica na Avenida Manoel Ribas, 6121, em Santa Felicidade.

Outras “baixas” na gastronomia de Curitiba

A pandemia tem feito vítimas todos os meses, tanto pessoas, quanto negócios. “Além de CPFs, muitos CNPJs estão morrendo”, lamentou Alessandro Reis. Recentemente a Empadas Caruso anunciou o enceramento das atividades, bem como o restaurante Castelo Trevizzo, o Churrascão Colônia e também a balada Sistema X. Mais recentemente, a Churrascaria Devon’s também fechou as portas.