Foi confirmado nesta segunda-feira (23) a realização do 30º Imin Matsuri – Festival do Imigrante Japonês, nos dias 4 e 5 de junho, em Curitiba. O evento que reúne gastronomia, música e outras atrações orientais será realizado no pavilhão de exposições do Parque Barigui.

A comissão organizadora do evento foi nesta segunda-feira até o Palácio Solar 29 de Março para convidar Greca para a festividade. “Os curitibanos vão matar a saudade do festival, que reflete a beleza da diversidade cultural na nossa cidade e que por causa da covid, durante dois anos, não pode se realizar”, disse o prefeito.

Música, culinária e outras atrações que demonstraram a convivência das tradições com o novo farão parte da programação do 30º Imin Masturi, que será realizado no ano em que os japoneses celebram os 114 anos da chegada ao Brasil.

O grupo também aproveitou para convidar Greca para a próxima edição do Festival Brasileiro de Taiko, que no próximo dia 24 de julho transformará Curitiba na capital nacional dos tambores japoneses. O evento acontecerá no Teatro Positivo, no bairro Campo Comprido.

Participaram da comitiva o vereador Nori Seto; os representantes da Associação Cultural Beneficente Nipo-brasileira Nelson Tossa, Hermes Takashi Murakami, Isabela Yokoo, Emilia Timi Yokoo e Rui Kiyoshi Hara; o secretário do Governo Municipal e presidente do Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamewnto Urbano de Curitiba), Luiz Fernando Jamur; e o assessor especial de Articulação Política, Lucas Navarro.

