O Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes eventos de música sertaneja e popular do Brasil, já tem data, local e a primeira grande atração confirmada. A 14ª edição do festival acontece nos dias 6 e 7 de maio de 2023 no Expotrade Convention Center, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. E as primeiras estrelas do line-up são Chitãozinho & Xororó.

Comemorando meio século de carreira, os Reis do Sertanejo trazem especialmente o show da tour “50 anos – Por Todos os Tempos”, que promete emocionar o público. A apresentação vai muito além de um repertório cirurgicamente selecionado; é uma imersão e uma homenagem a tudo o que eles construíram durante este período.

+ Leia mais: Humorista Alorino Jr apresenta “Made in Mato” no Teatro Regina Vogue

No setlist, uma combinação de hits que não podem faltar, com um toque diferenciado nos arranjos. “Evidências”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo”, “Alô”, entre outras, revelam uma pitada de nostalgia, acompanhadas dos mais recentes lançamentos da dupla, como “Pássaros”, para completar a entrega de um repertório mais que especial.

“Ao longo de todos esses anos como dupla, fortalecemos nossa relação com os fãs, que, desde o início, são imensamente receptivos e carinhosos com a gente. Essa turnê não é só uma celebração nossa, é também um presente para eles. Estamos trabalhando nisso há bastante tempo, com todo nosso cuidado e dedicação para que tudo saia do jeitinho que sonhamos”, conta Chitãozinho.

“Temos muito orgulho de tudo o que compartilhamos nesses 50 anos e seria injusto dizer que resumimos em apenas um show. Ele é um espetáculo em sua essência, e é só uma parte de tudo o que planejamos fazer para comemorar um marco tão importante para nós. Nosso maior desejo é que todos sintam a nossa vibração e a energia que depositamos neste projeto, e mais ainda para reencontrar as pessoas que sempre nos apoiaram”, completa Xororó.

O festival

Com o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência musical de qualidade, trazendo grandes nomes do sertanejo e de outros segmentos à capital paranaense, o CCF 23 terá grande infraestrutura e ainda mais conforto ao público, com quatro setores: arena VIP, arena normal, camarote e backstage. Serão muitas horas de diversão e entretenimento.

+ Veja mais: Jantar promove pesca artesanal do Litoral do PR com pratos a partir de R$ 21

O público, que esteve no Curitiba Country Festival 2022, terá vantagens para adquirir ingressos para a próxima edição. São duas categorias: CCF DAY PASS e CCF PASSAPORTE.

CCF DAY PASS – você adquire o seu ingresso com desconto especial, sem definição de data ou show, e depois que houver a divulgação das datas e atrações, você poderá escolher um dia da sua preferência para curtir a festa.

CCF PASSAPORTE – você adquire o passaporte com valor promocional e curte os dois dias de festival.

A abertura de vendas para o público em geral acontece no dia 3 de outubro de 2022, às 21h, pelo site uhuu.com e pontos autorizados. A venda de PASSAPORTE será realizada exclusivamente de forma on-line. Mais informações sobre line-up serão reveladas em breve.