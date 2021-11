Entre os dias 17 e 21 de novembro Curitiba recebe mais uma edição da Fender Week, evento que reúne instrumentos musicais da icônica marca americana adorada por astros do rock como Jimi Hendrix, Eric Clapton, David Gilmour, Stevie Ray Vaughan, entre muitos outros. A Fender Week 2021 acontece até domingo, no Hard Rock Café Curitiba.

Durante todos os dias do evento a casa traz shows das bandas Pancka Jones, 2Lobos, Malt 70, Stormgazer, Via Chinesa, Dejavu, Della Brown, Cracker Jack, Banda Hawks, Queen Immortal e ainda uma exposição com mais de 150 instrumentos musicais, incluindo guitarras como a icônica Fender Voodoo Child Jr/CC de Jimi Hendrix.

Além dos shows, os alunos da Academia do Rock sobem ao palco mostrando um repertório individual e também é possível participar de um workshop de canto, guitarra e bateria com profissionais da área.

“É o terceiro ano que recebemos a Fender Week e é sempre um momento único de união de dois ícones da música, como a Fender e o Hard Rock. Neste ano, o mix de bandas traz o melhor da cena pop rock local e a exposição tem peças exclusivas e especiais”, conta Fernando Barros, diretor de marketing do Hard Rock Cafe Curitiba.

O evento é realizado em parceria com a Garagem Instrumentos Musicais e Academia do Rock. Confira a programação da Fender Week 2021:

Quinta-feira – 18/11

19h às 19h45 Malt 70

21h às 21h45 Stormgazer

Sexta-feira – 19/11

19h às 19h45 Via Chiusa

21h às 21h45 Dejavu

Sábado – 20/11

15h às 16h Dejavu

15h às 15h45 Workshop de canto, guitarra e bateria

16h39 às 17h15 Academia do rock

18h às 18h45 Della Brown

19h às 23h Cracker Jack

Domingo – 21/11

15h às 15h45 Praticum Escola de Bateria

16h30 às 17h15 Escola de Música EMAP

18h às 18h45 Banda Hawks

15h às 23h Queen Immortal

Serviço

Mais informações pelo Whatsapp (41) 98784-3635 ou pelo Instagram e Facebook do Hard Rock Cafe Curitiba. A casa fica na Rua Buenos Aires, 50, bairro Batel.

