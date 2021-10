No próximo sábado (23), o palco do Teatro Positivo vai encerrar o jejum de shows em seu Grande Auditório. Com a redução de casos de covid-19 e liberação de eventos, “os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital” paranaense. O power trio carioca vai abrir a retomada de grandes shows com uma bagagem de grandes hits da carreira.

Serão duas apresentações, que vão contar com nada menos que 31 músicas. Serão dois shows na mesma noite, às 17h15 e 21h15 – com capacidade reduzida e seguindo todos os protocolos vigentes da OMS. As apresentações são promovidas pela Prime.

Com 38 anos de carreira, 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil e pelo mundo, o grupo segue na estrada, influenciando novas gerações e arrebatando plateias de todas as idades. Com todas estas credenciais, Os Paralamas do Sucesso tem lugar de destaque na vitrine da música brasileira.

Além dos Paralamas do Sucesso, a Prime já tem confirmado Roupa Nova (29 e 30.10/Teatro Positivo), Ira! Acústico (05.11/Teatro Positivo), Rodrigo Teaser – Tributo a Michael Jackson (06.11/Teatro Positivo), Varanda do Luan (06.11/Ópera de Arame), Humberto Gessinger (19.11 – Teatro Positivo) e Melim (27.11/Teatro Positivo). A produtoratambém já deu o pontapé inicial coma programação no litoral paranaense – Verão 2022 do Café Curaçao Guaratuba.

As apresentações vão seguir todas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) – medição de temperatura, distanciamento nas filas/poltronas, uso do álcool em gel, uso obrigatório de máscaras, entre outros. Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital. Para garantir mais segurança, os lugares serão marcados e o público será acomodado a cada duas pessoas com intervalo de uma poltrona.

Clássicos dos Paralamas

Em 2021, o trio formado por Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) dá início a um novo espetáculo, “Paralamas Clássicos”, em que olham para a própria história sob o filtro dos sucessos absolutos. No palco junto com eles, estão os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

O trio selecionou 31 faixas que sobrevoam as quase quatro décadas de carreira, numa viagem que começa pelo disco de estreia, “Cinema Mudo” (1983), e passa pelo mais recente álbum, “Sinais do Sim” (2017). O trajeto entre um ponto e outro é a história dos Paralamas contada em forma de música. Estão lá, por exemplo, as canções políticas que nos ajudam a entender a história recente do Brasil: “Alagados”, “O Beco”, “Perplexo”, “O Calibre”. Também não faltam músicas que cantam o amor em suas mais diversas facetas, como “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Seguindo Estrelas”. Fora “Vital”, “Óculos”, “Ela Disse Adeus”, faixas tão peculiares quanto atemporais.

O repertório estrelado de “Paralamas Clássicos” é também um passeio pela variedade rítmica dos Paralamas, certamente o grupo que mais misturou gêneros musicais no país. É possível ver a influência do rock inglês no começo da carreira (“Fui Eu”, “Mensagem de Amor”), do reggae e do dub (“A Novidade”, “Melô do Marinheiro”), do requinte pop que se destacou na produção dos anos 90 (“Tendo a Lua”, Busca Vida“), o diálogo com a música latina (“Trac-Trac”, “Lourinha Bombril“)… É também a chance de ver três músicos excepcionais que, a despeito da longa lista de serviços prestados, continuam produzindo uma das performances ao vivo mais vigorosas de que se tem notícia.

Em “Caleidoscópio“, por exemplo, é impactante ver Herbert Vianna tocando guitarra e dirigindo a canção através de solos com sotaque blues. Vale observar João Barone em “O Beco“, apenas um entre os muitos momentos do show em que sua destreza salta aos olhos. E acompanhar o grave absurdo que sai do baixo de Bi, fazendo a cama sonora do show do início ao fim.

Muito mais do que um show, “Paralamas Clássicos” é a história de uma paixão que se renova: da banda pelos palcos, do público pela banda, e de ambos pela obra.

Serviço

OS PARALAMAS DO SUCESSO – “Paralamas Clássicos”

Quando: 23 de outubro de 2021 (Sábado)

Local: Teatro Positivo – Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Horários:

SESSÃO EXTRA: Abertura do teatro: 16h/ Início do espetáculo: 17h15

1ª SESSÃO: Abertura do teatro: 20h/ Início do espetáculo: 21h15

Duração do show: cerca de 120min

Ingressos: a partir de R$80,00 (meia-entrada) + taxa adm

Pessoas VACINADAS com pelo menos 1 dose pagam meia-entrada.

A meia-entrada é para estudantes, maiores de 60 anos, professores, doadores de sangue, portadores de necessidades especiais (PNE) e de câncer. Clientes Clube Prime e Clube Disk Ingressos possuem 50% de desconto na compra de até dois ingressos por titular.

Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

É obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição do beneficiário, na compra do ingresso e na entrada do teatro.

Forma de Pagamento: Dinheiro, Pix e cartões de crédito/débito Visa e Mastercard.

Pontos de Venda: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11hs às 22hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, – e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação – de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs), na bilheteria do teatro Guaira (de terça a sábado, das 12 às 21 horas).

**Entrega em domicílio com taxa de entrega.

Classificação etária: 16 anos

Informações p/ o público: (41) 33150808 / 33173283 / www.maisumadaprime.com.br

Realização: Prime

