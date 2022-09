Uma casa de crochê atrai a atenção de quem circula pelo Mercado Central, na Rua da Cidadania da Matriz. A instalação artística de 3,5 metros de largura por 4,40 de altura foi feita a 20 mãos e até dia 8 de outubro abrigará aulas gratuitas de crochê, bordado, contação de história e outras atividades (programação abaixo).

A Casa de Todos, aberta nesta segunda-feira (12), Dia do Crochê, é um projeto idealizado pela artista visual Leila Alberti. A instalação é formada por aproximadamente 400 peças de crochê feitas por artistas e crocheteiras do coletivo Lucianas & Marias.

“Eu faço um pouco de crochê com o que vejo na internet e aqui tenho a chance de aprender ao vivo, estou aproveitando para tirar uma dúvidas”, disse Sueli Luz dos Santos, dona de casa, que passou pelo local nesta segunda.

Crocheteiras

Ao colocar a instalação em um espaço público de grande circulação, a artista busca a interação das pessoas com a arte e dar visibilidade ao trabalho manual das crocheteiras.

“São manualidades antigas e potentes que merecem ser reconhecidas e valorizadas pela sociedade”, diz Leila. A artista plástica, que começou na pintura, há 12 anos desenvolve projetos e trabalhos no universo da arte têxtil.

Leila conta ainda que a ideia da instalação surgiu dentro da Rua da Cidadania da Matriz, durante um curso de crochê que ela fez em 2018.

“Enquanto fazia o curso ficava admirando a beleza desse lugar, da arquitetura, e pensando em como colocar uma obra minha aqui dentro. Amadureci a ideia de fazer um projeto coletivo e nada mais convidativo que uma casa, lugar de abrigo, de refúgio do coração e da alma, onde se pode trocar experiências”, disse Leila.

Dentro da casa são oferecidas ao público algumas práticas, como contação de histórias, meditação e oficinas de crochê, todas coordenadas por profissionais das áreas. Os participantes poderão conhecer aspectos que relacionam arte têxtil, história, registro, comunicação e sustentabilidade.

Serviço: instalação A Casa de Todos

Local: Rua da Cidadania Matriz (Praça Rui Barbosa, 101)

Funcionamento: até 8 de setembro: de segunda a sexta, das 8h às 19h, e sábado, das 8h às 15h

Cronograma de oficinas

Crochê solidário com Giovana Casagrande

Segundas, das 13h30 às 15h

Oficina de Crochê com Luciana Muniz

Segundas e quintas, das 15h às 17h

Sábados, das 10h às 12h

Bordado Solidário com Luciana Muniz

Sextas: das 13h30 às 16h

Contação de histórias com Hélio Leites

Terças: das 11h às 12h 14h às 15h

Quartas: das 10h30 às 11h30

Sábados: 13h30 às 14h30

Meditação, com Renato Barbosa e Leila Tatara

Segundas: das 10h às 10h40

Terças: das 10h às 10h40 e das 16h15 às 16h55

Quintas: das 10h às 10h40

Sextas: 16h15 às 16h55

Oficina de Manualidades com Leila Alberti

Quartas: das 13h30 às 16h30



Dança Circular com Zenilda Pereira Ammar

Quintas: das 14h às 15h



Conversas sobre Manualidades Têxteis com vários artistas

Sextas: 10h às 11h30

Importante:

Haverá sempre um responsável no local e mais um auxiliar para organizar as inscrições no local.

– As ações abrangem o público em geral (sem restrição de idade)

– Crianças devem estar acompanhadas de adultos responsáveis

– Na oficina de crochê cada participante receberá um kit contendo: fios e agulha de de crochê.