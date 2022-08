O Circuito Cultural Sesi 2022 chega a Curitiba nesta terçla-feira (16) e vai percorrer vários municípios da região metropolitana, sudoeste e noroeste do Paraná. E as risadas estão garantidas com “Amateur”, espetáculo escolhido para divertir e entreter o público, mesclando teatro de rua com palhaçaria, circo e muito mais.

“Amateur” aposta no poder da risada para gerar bem-estar e transformação nos seres humanos. Este espetáculo foi criado a partir da experiência de vida de Daniel Satin e de milhares de tentativas de intervir em espaços não convencionais. Seus fracassos e triunfos tornaram-se seu jeito de viver, que mistura paixão, disciplina e um profundo amor pela arte. Com cumplicidade com o público e na intenção de diversão mútua, a expectativa para “Amateur” é um circo cheio de surpresas: objetos voadores, lenços mágicos e aros hipnotizantes.

Com produção de Margarida Agência de Cultura, “Amateur” é um espetáculo dinâmico, que usa técnicas de palhaçaria, teatro físico, mímica corporal, malabares com lenços mágicos e bolas de pingue-pongue, manipulação de objetos (isolation) e uma participação constante de público, gerando um ambiente familiar, divertido, alegre e estimulante.

Além do Circuito Cultural com “Amateur”, o Sesi Cultura Paraná também promove simultaneamente em outras regiões do Paraná em agosto e setembro a circulação do show musical “Tom Brasil Canta à Moda Brasileira” e, em novembro, mais duas outras montagens: “Iguassu – Tiago Rossato Trio” (música) e “Qual a Graça de Laurinda?” (teatro e palhaçaria).

Para a gerente de cultura do Sistema Fiep, Anna Paula Zétola, o circuito cultural concretiza as metas institucionais do Sesi Cultura e contribui para o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). “Levar ações culturais para cidades diferentes democratiza o acesso à cultura e ajuda as pessoas a melhorarem seu repertório pessoal, o que reflete positivamente nas atividades profissionais. Ganham todos”, diz.

Serviço

O que? Sesi Cultura Paraná apresenta “Amateur”

Quanto? Ingressos gratuitos retirados com 1h de antecedência do espetáculo. Contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível entregue no local das apresentações.

Curitiba e Região Metropolitana – de 15 a 20/08/2022



16/08 – Curitiba – 20h – Teatro da CIC – Rua General Potiguara, 201, Cidade Industrial

17/08 – Rio Branco do Sul – 20h – Colégio Estadual José Ermírio de Moraes – R. Teófilo Otoni, s/n

18/08 – Mandirituba – 20h – Teatro Municipal de Mandirituba – R. da Liberdade, 353 – Centro.

19/08 – Rio Negro – 20h – Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral, anexo à Prefeitura Municipal – Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070 – Bairro Seminário.

20/08 – Campo Largo – 20h – Casa da Cultura – Rua do Centenário, 2011.

Informações: (41) 9 8778 2950 – Julio Koviatkovski (Sesi Cultura Paraná)

Região Sudoeste – de 22 a 27/08/22

• 22/08 – Chopinzinho – 19h30 – Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 4645, Centro.

• 23/08 – Dois Vizinhos – 14h30 – Centro Cultural Arte e Vida – Av. Dedi Barrichello Montagner, 760.

• 24/08 – Francisco Beltrão – 19h30 – Teatro Municipal Eunice Sartori -Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1121 – Centro.

• 25/08 – Ampere – 19h30 – Anfiteatro Municipal Professora Ana Maria Basso – Rua Caramuru S/Nº. Bairro Santa Mônica.

• 26/08 – Palmas – 19h30 – Centro Cultural Dom A. José Sartori – Av. Clevelândia, Centro, 521.

• 27/08 – Pato Branco – 19h – Centro Cultural Sesi Pato Branco – Rua Xingu, 833 – Amadori.

Informações: (46) 9 9925 0195 – Fernanda Wastchuk (Sesi Cultura Paraná)

Região Noroeste – de 29/08 a 03/09/22

• 29/08 – Umuarama – 14h – Centro Cultural Vera Schubert – Av. Rio Branco, 3633 – Zona I.

• 30/08 – Campo Mourão – 20h – Casa da Cultura – Av. Comendador Norberto Marcondes, 684 – Centro.

• 31/08 – São Lourenço – 20h – Praça Sete de Setembro

• 01/09 – Loanda – 14h – Cine Teatro Mário Matarezzi – Av. Des. Munhoz de Melo, 1417.

• 02/09 – Paranavaí – 20h – Praça dos Pioneiros – R. Manoel Ribas, Praça dos Pioneiros, Centro.

• 03/09 – Marialva – 16h – Cine Teatro Sônia Silvestre – Av. Cristóvão Colombo, s/n°.

Informações: (43) 9 8807 0134 – Lais Fernandes (Sesi Cultura Paraná)