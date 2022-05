Uma das mais tradicionais mostras sobre preservação de ônibus antigos do país, a Exponi 10 – Exposição de Ônibus Novos e Antigos, será realizada em Curitiba no próximo sábado (14). Tendo como local a garagem da Auto Viação Redentor, uma das maiores empresas de transporte coletivo de Curitiba, a exposição chega a sua 10ª edição.

“Tudo foi feito, ao longo dos anos, pensando nos pioneiros. Naqueles que ajudaram a erguer as primeiras empresas de transporte coletivo do Brasil. E que, sobretudo, ajudaram a construir o país, desbravando regiões, abrindo estradas e novas fronteiras, transportando junto com as pessoas, também os sonhos de uma vida melhor”, enfatiza Osvaldo Born, um dos responsáveis pela exposição.

Já Reinaldo Penhalves, também idealizador da mostra, salienta que “muitos destes pioneiros trabalharam como mecânicos, motoristas, fiscais, cobradores até alcançar a posição de grandes empresários do setor de transportes. A Exponi também tem o objetivo do reencontro”.

A expectativa dos organizadores da exposição é apresentar cerca de 80 ônibus, desde veículos antigos preservados e restaurados por empresas até modelos recém incorporados às frotas de operação de linhas regulares e turismo. “O evento será uma oportunidade para os visitantes conhecerem as tendências tecnológicas e de conforto dos veículos mais modernos disponíveis no mercado, e ainda recordar os pioneiros do transporte coletivo no Brasil”, comenta Eduardo Tows, também integrante do grupo que promove a mostra.

Serviço

A garagem da Auto Viação Redentor, local da exposição, fica no bairro CIC na Região Sul de Curitiba, na Av. Juscelino K. de Oliveira, 14295. De acordo com a programação, a exposição no dia 14 de maio vai ocorrer das 9h30 às 16h30.

No local haverá Espaço Kids para as crianças, o Espaço Rosa de acolhimento do público feminino, uma Praça de Alimentação e apresentações culturais ao longo do período de abertura ao público.

O ingresso para o evento são 2 quilos de alimentos, que serão encaminhados a instituições de assistência social de Curitiba e região metropolitana. Mais informações podem ser obtidas no site www.omnibus.com.br