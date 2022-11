A banda Atom Pink Floyd, que faz um dos maiores tributos brasileiros a banda Pink Floyd, se apresenta em Curitiba nesta quinta-feira (1.º) no Teatro Positivo. O show “Coming Back to Life”, primeiro tributo com projeções em 3D, promete ao público uma viagem imersiva pela história da lendária banda britânica. Os ingressos estão à venda pelo site da Disk Ingressos, a partir de R$ 62,00 a meia entrada.

No repertório estarão todas as fases da banda Pink Floyd, desde as experimentações psicodélicas dos anos de 60, passando pelo brilho megalomaníaco dos álbuns “The Dark Side of The Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”, até a fase pós Roger Water.

O público receberá óculos 3D para contemplar a totalidade do espetáculo. “Tudo foi minuciosamente pensado para que as pessoas possam se sentir verdadeiramente em uma atmosfera que respira inteiramente o Pink Floyd”, comenta o vocalista e guitarrista Helinho Guimarães, da Atom Pink Floyd.

A banda de tributo é formada por Helinho Guimarães – vocal, violão, guitarra, direção musical; Rufino Silvério – vocal, teclados, synth; Paulo Victor – bateria; Renato Valente – baixo; Rodrigo D´Angelo – guitarrista; Mariana Roque, Thaís Coimbra e Raquel Carneiro – backing vocal.

Juntos desde 2012, com algumas mudanças na formação, os músicos da Atom se conheceram de forma despretensiosa, em estúdios e eventos da capital, até que o gosto pelo conjunto britânico os aproximou, colocando em evidência a vontade de proporcionar ao público uma homenagem que fosse mais do que apenas musical: que conseguisse também recriar a experiência de estar em um show do Pink Floyd.

“Nossa ideia é que o público veja uma explosão de arte que vibra a cada nota, iluminando a obra de uma das bandas mais geniais de todos os tempos. Um show muito bem produzido e bem montado”, conta o vocalista.

Serviço

Banda Atom Pink Floyd com show 3D “Coming Back to Life”