Curitiba vai receber neste final de semana a maior feira ciclística do Sul do Brasil. A 2ª edição da Feira Mundo Bike será na sexta (27), sábado (28) e domingo (29), no Centro de Eventos Positivo, localizado dentro do Parque Barigui. O local foi escolhido a dedo, já que é o parque mais frequentado da cidade e também é sinônimo de saúde, por ter longas faixas de ciclovias em meio à natureza.

Durante a pandemia da covid-19 a saúde das pessoas nunca esteve tão em evidência. Nessa onda saudável, dos cuidados com a saúde e também para reduzir custos com o transporte e evitar aglomeração, a prática do ciclismo deu um salto no número de adeptos.

A feira, que é a pioneira no Paraná voltada para o segmento, vai reunir em um só local vários expositores com muitas marcas e modelos de bikes, lançamentos, tendências, peças, serviços, acessórios, vestuários, nutrição esportiva, tecnologia, que englobam tudo que o ciclista precisa no seu dia a dia, com preços especiais.

A Mundo Bike é voltada não só para amadores ou profissionais, mas também para o público geral que quer começar a pedalar e não sabe onde ou o que comprar. Segundo Alisson Acosta, organizador do evento, será uma oportunidade para atrair novos adeptos ao esporte. “Todas as lojas presentes no evento estarão preparadas para informar ao novo ciclista o que é necessário de equipamento para iniciar a prática, com segurança e conforto”.

Atrações especiais

Os visitantes também poderão acompanhar atrações especiais na programação, como exposições de bikes antigas, encontro de clubes de ciclistas, shows de manobras de wheeling bike, prova de corrida para atletas de mountain bike, palestras e bate-papos com profissionais da área, test ride para quem quiser testar os modelos de bike e poder escolher a que se adapta melhor, além de contar com a presença de youtubers e influenciadores digitais.

Voltada para toda a família se divertir, a feira contará com espaços destinados para a beleza da mulher, espaço kids, barbearia e estúdio de tatuagem, praça de alimentação com diversas opções gastronômicas e bebidas artesanais, que estarão prestando serviços ao visitante, tornando o ambiente confortável e convidativo. A feira é pet friendly, ou seja, os pets são bem-vindos.

Expositores

Diversos expositores estarão em seus estandes com os últimos lançamentos e novidades com tecnologia de ponta, algumas marcas confirmadas são : Oggi, Sunn, Audax, Specialize, Savancini, Sudract. Mas muitos outros representantes do setor marcarão presença na exposição.

A Oggi irá apresentar os novos lançamentos. A Sunn estará com as suas novas bikes, sendo uma fábrica nova do Sul. A Savancini terá exposição das novas coleções de roupas com tecnologia de ponta, tudo para melhorar a performance do ciclista, com conforto.

Mercado cresce 34% no Brasil e gera oportunidades de negócio

A Feira Mundo Bike demonstra uma oportunidade única de negócio para as empresas participantes e ao público em geral, de acordo com a organização do evento. “Recebemos um público bem variado, famílias de Curitiba e região, pessoas do sul, que vêm conhecer o evento atraídos pelos lançamentos e novidades ou na procura de itens. É a oportunidade de encontrar preços especiais direto com os fabricantes, revendedores, lojistas, importadores ou profissionais da área. Esse pode ser o grande momento para que mais pessoas passem a pedalar, com os equipamentos e acessórios adequados para a prática segura e confortável”.

SERVIÇO

O que? 2ª Feira Mundo Bike

Quando?

Sexta dia 27/05 – Das 14 às 22

Sábado dia 28/05 – Das 10 às 22

Domingo dia 29/05 – Das 10 às 20.

Quanto? R$ 15,00 a venda na entrada, na bilheteria do Centro de Eventos Positivo ou antecipados pelo Sympla. *Os ingressos também serão vendidos nos dias e horários do evento. Mais informações pelo telefone 41 98737 5319 e pelo Facebook do evento.