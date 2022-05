A celebração do Dia dos Namorados na Grande Curitiba será bastante romântica e especial. O projeto “A Força do Amor”, turnê do cantor Daniel, em parceria com uma das maiores bandas do Brasil – Roupa Nova, promete embalar os corações apaixonados com um espetáculo grandioso. Após três shows esgotados em São Paulo, esta turma vem até o Expotrade, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para única apresentação no dia 12 de junho, Dia dos Namorados.

No setlist, o público pode esperar um verdadeiro desfile de sucessos tanto de Daniel, quanto de Roupa Nova, além de releituras de canções, que marcaram as trajetórias dos músicos, só que dessa vez juntos. “Declaração de Amor”, “Sapato Velho”, “Volta Pra Mim”, “Linda Demais”, “A Viagem”, “A Jiripoca vai piar”, “Estou Apaixonado”, “Fricote”, “A Paz”, entre muitos outros hits e diversas surpresas que prometem emocionar a todos.

Os ingressos já estão à venda pelo site Uhuu.com e em pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

Sobre o projeto

Tudo começou de forma despretensiosa, durante uma transmissão ao vivo em homenagem ao Dia das Mães protagonizada pelo cantor Daniel no ano passado. Em um momento em que fazia uma declaração de amor à esposa Aline, o artista perguntava a ela o quão interessante seria fazer uma nova live, bem romântica, com alguém especial e que tivesse feito parte da trilha sonora da vida pessoal e amorosa do casal.

“Lembro que cantei ‘A Força do Amor’ pra ela e logo pensei no Roupa Nova. Eles estão sempre presentes em nossas vidas. Lancei a ideia no ar e, para minha sorte e imensa alegria, eles toparam”, recorda Daniel.

O projeto logo decolou, ganhou o mesmo nome da música “A Força do Amor” e se transformou em uma live de Dia dos Namorados. Não tardaria, para também ganhar as estradas, em formato de turnê. “É um projeto lindo, inédito, e nós temos certeza que será sucesso. Vamos viajar o Brasil com esse espetáculo que reunirá canções das trajetórias tanto nossa, como do Daniel. Estamos ansiosos para começar logo”, celebram os integrantes do Roupa Nova.

Vale a pena lembrar que, o Roupa Nova foi responsável pelos arranjos de três canções do primeiro álbum solo de Daniel, sendo uma delas, “Declaração de Amor”, um dos grandes marcos na carreira do sertanejo.

Serviço

O que? Show A Força do Amor, com Daniel e Roupa Nova.

Quando? Domingo, 12 de junho de 2022, às 22h.

Onde? Centro de Convenções Expotrade – Endereço: Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Classificação: 14 anos. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Ingressos

Setores e valores

Bistrô B: a partir de R$ 900,00+ taxas

Diamante: a partir de R$ 2.200,00+ taxas

Prata: a partir de R$ 1.600,00+ taxas

Bronze: a partir de R$ 1.300,00+ taxas

Bistrô A: a partir de R$ 1.100,00+ taxas

Ouro: a partir de R$ 1.800,00+ taxas

Bistrô C: a partir de R$ 700,00+ taxas

Pista: a partir de R$ 70,00+ taxas

Área Vip: a partir de R$ 130,00+ taxas

Setor PCD: a partir de R$ 108,00+ taxas

Acompanhante PCD: a partir de R$ 216,00+ taxas

Meia Entrada/Descontos: 50% de desconto para Idosos (com idade igual ou superior a 60 anos), estudantes, professor rede pública e particular, pessoas com deficiência e acompanhantes quando necessário, portador de câncer, portadores de câncer, todos com comprovações de praxe. No dia do evento haverá conferência de documento comprobatório de direito a meia-entrada

Setores sem desconto: Os setores Camarote A e Camarote B não possuem incidência de meia entrada.

Importante: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.