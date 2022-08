Pelo sexto ano consecutivo, o evento Vinho na Vila abre as portas à valorização da produção nacional de vinhos. E o local escolhido para sede na capital paranaense é o Souq. O evento acontece nos dias 20 e 21 de agosto, e conta também com muito MPB e DJ Lounge, comidinhas e queijos artesanais, além de aulas com vinhos premiados no Brasil e no mundo.

“Curitiba é uma das cidades mais fortes no cenário gastronômico, depois de São Paulo. Em 2018, tivemos uma primeira edição de sucesso na Ópera de Arame, e esse ano a gente elegeu quatro cidades que consideramos que tinham a ver com os novos terroirs do Brasil, e o Paraná nesse sentido está despontando muito, com excelentes vinícolas. Então, foi uma escolha mais do que natural trazer o Vinho na Vila para Curitiba, apostando que o público aprecie os vinhos paranaenses e do Brasil”, afirma Larissa Fin, criadora e curadora do evento.

A edição Curitiba traz 20 Vinícolas e mais de 200 rótulos. Entre as já confirmadas, estão as paranaenses: Carnasciali (Apucarana), Sanber (Bituruna), Vinícola Araucária (São José dos Pinhais), Legado (Campo Largo) e Cave Colina da Pedra (Piraquara). Já entre os nomes nacionais, estão as vinícolas: Buffon, Cave Antiga, Dunamis, Tenuta Foppa e Ambrosi, Fin e Casa Vitis, entre outras premiadas. O evento também conta com variedades de queijos produzidos no Paraná, para o público conhecer mais sobre todas as vertentes de harmonização de vinhos, coquetéis e alimentos.

Outro ponto-chave do evento são os workshops no Espaço gratuito do SEBRAE de harmonização de vinhos brasileiros com vinícolas regionais e com chefs especializados em comida brasileira.

A curadoria local do evento é de Daniele Lopez, curitibana, sommeliére e apresentadora do programa Vino e Vinho. Daniele também encabeça um projeto de enoturismo no estado, com objetivo de incentivar o conhecimento, a produção e consumo dos vinhos locais.

“Este é um evento de renome nacional, que começou em 2016, assinado pela gaúcha Larissa Fin, para destacar os vinhos brasileiros. Com muita coragem, chegou a Curitiba e me escolheu para continuar essa história, em 2018 e agora em 2022. É uma honra representar e fazer a curadoria de Curitiba, mostrar que aumentamos o consumo de vinhos brasileiros e ganhamos o mercado em restaurantes, adegas, etc. Esse índice pode aumentar ainda mais, sobretudo pelo público que atingimos. As mulheres já são fiéis consumidoras do vinho rosé, que hoje é o queridinho do mercado brasileiro”, comenta Daniele Lopez.

Outra presença confirmada é de Sílvia Mascella Rosa, sommeliére, bartender e jornalista especializada em alimentos, bebidas, enoturismo e negócios do vinho há mais de duas décadas. Foi editora e degustadora da Revista ADEGA e também sommeliére do Instituto Brasileiro da Uva e do Vinho e de restaurantes e vinícolas, para as quais ainda presta consultoria.

O evento é único em sua proposta, pois tem como foco as vinícolas nacionais, apresentando produtores pouco conhecidos do grande público. Além disso, desmistifica o mundo do vinho, levando esta cultura milenar para um ambiente informal, alegre e jovem.

O Vinho na Vila – Etapa Curitiba conta também com a diversidade gastronômica do Souq, que reúne opções de comida asiática, francesa, italiana, mexicana, além de itens como hambúrgueres, batatas, churrasco e doces.

O Souq fica na Avenida Iguaçu, 4399 – Vila Izabel. O evento acontece em três horários:

11h às 14h

14h30 às 17h30

18h às 21h

O preço do ingresso pra acompanhar o Vinho na Vila é a partir de R$ 110,00. A entrada garante degustação, uma taça de cristal e Ecobag. Adquira o bilhete pelo site do evento.