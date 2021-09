Curitiba se prepara para a retomada de shows na cidade. As bandas Paralamas do Sucesso e Roupa Nova tem shows programados para o fim de outubro no Teatro Positivo. Além da volta de grandes espetáculos, existe a possibilidade de redução no preço do ingresso em 50% para quem comprovar estar vacinado contra covid-19.

De acordo com o decreto do governo estadual, é permitido desde a terça-feira (21), a realização de eventos em espaços fechados com público máximo de 2 mil pessoas e 50% da ocupação do espaço. Já em lugares abertos, o público não pode ultrapassar 5 mil pessoas. Segundo o governo estadual, a medida foi flexibilizada porque o cenário da pandemia foi estabilizado após 95% da população adulta ser vacinada pelo menos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Show em Curitiba com restrições

A venda das entradas para os shows ocorre pelo Disk Ingresso, que reforça que o evento contará com capacidade reduzida, obrigatoriedade no uso de máscara durante todo o show e que o responsável pela produção adote todos os protocolos vigentes, bem com o distanciamento estabelecido pelos órgãos públicos.

O primeiro show de uma banda de renome nacional vai ser do Paralamas do Sucesso, marcado para o dia 23 de outubro. O valor mais caro de ingresso é no setor vermelho, o mais próximo do palco. Para quem estiver vacinado o custo é de R$ 140 por pessoa. A pessoa precisa comprovar que foi imunizado ao menos com uma dose da vacina seja pelo aplicativo Saúde Já ou na carteira de vacinação.

Nos setores rosa ou laranja, que são mais afastados, o valor do ingresso é de R$ 100 para quem recebeu a vacina. Vale reforçar que idosos acima de 60 anos, doador de sangue, portador de câncer, professores do ensino público e privado, estudantes, pessoas com deficiências e jovens de 15 a 29 anos com comprovadamente carentes também receber o desconto de 50%.

O segundo show de grande repercussão ocorre nos dias 29 e 30 de outubro com o Roupa Nova. A banda vai retornar aos palcos após o falecimento do vocalista Paulinho, vítima, em dezembro de 2020, da covid-19. Para essas apresentações, o valor de ingresso é o mesmo que está sendo cobrado para os Paralamas do Sucesso no setor vermelho. A única diferença está no setor laranja, onde o ingresso custa R$ 105 para os vacinados e demais público com esse tipo de benefício.

Serviço

Disk Ingresso: https://www.diskingressos.com.br/

Local: Teatro Positivo

Paralamas do Sucesso – 23/10 às 21:15

Roupa Nova – 29 e 30/12 às 21:15

