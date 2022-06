A Prefeitura de Curitiba lançou uma programação especial chamada “Inverno Curitiba”, que reúne diversos eventos públicos e da iniciativa privada para movimentar a cidade na estação mais charmosa do ano. Conheça algumas experiências que moradores e turistas podem aproveitar.

A programação está recheada de eventos realizados pelo Vale do Pinhão, ecossistema de inovação da cidade. Um dos principais fóruns de Gestão Empresarial do Brasil, o Viasoft Connect vai reunir 120 palestras, entre nomes referência em empreendedorismo com foco em negócios exponenciais.

O evento acontece de quarta (22) a sexta-feira (24) no ExpoUnimed Curitiba, das 9h às 19h. No Viasoft, o Vale do Pinhão promoverá o Transformação Digital de junho, na quinta-feira (23). Esta edição especial será na Plaza Vale do Pinhão, às 15h.

Também este mês ocorre o Paiol Digital, que devido a reformas no Teatro do Paiol será realizado na Capela Santa Maria, no dia 28, às 19h. A entrada é franca. Mais informações sobre os eventos no portal do Vale do Pinhão.

Feiras Especiais de Inverno

Até 23 de julho, moradores e turistas podem aproveitar as Feiras Especiais de Inverno, diversão garantida para passeios diurnos e noturnos. São 60 barracas na Osório e oito na Santos Andrade. Ambas as praças estarão repletas do melhor da gastronomia local típica e opções diversas para presentear familiares e amigos.

Os expositores seguem protocolos sanitários, como disponibilizar álcool gel em todas as barracas.

Praça Osório

Artesanato: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30.

de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30. Gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30.

Praça Santos Andrade

Artesanato e gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30

Festival de Inverno Centro Histórico

A Rede Empresarial do Centro Histórico de Curitiba realiza a 10ª edição do seu Festival de Inverno. De 7 a 16 de julho, a região terá música, cultura e gastronomia, com todos os cuidados sanitários necessários.

As empresas associadas participarão com os tradicionais combos e promoções, com opções gastronômicas, produtos e serviços. O objetivo do evento é valorizar a identidade histórico-cultural e fomentar o desenvolvimento econômico da região.

Semana do Skate

As manobras, o espírito e a cultura do skate vão se espalhar pelos bairros de Curitiba nesta semana. De 20 a 26 de junho, a Prefeitura promove a Semana do Skate de Curitiba 2022.

As ações são coordenadas pela Assessoria da Juventude da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) em celebração ao Dia Mundial do Skate, comemorado nesta terça-feira (21).

A programação acontece em escolas estaduais e municipais para promover a iniciação à prática no skate entre crianças e adolescentes de 12 a 14 anos. As atividades gratuitas serão das 9h às 11h e das 14h às 16h, nas escolas.

O encerramento da Semana do Skate de Curitiba 2022 será feito no domingo (26/6) na pista pública da Prefeitura da Praça Afonso Botelho. A atividade é gratuita, das 14h às 17h, aberta ao público e vai contar com um campeonato de best trick (melhor manobra), quando será possível ver toda a criatividade dos skatistas curitibanos, considerados uns dos melhores do Brasil.

Curitiba oferece 34 pistas públicas para a prática do esporte. A última pista inaugurada foi a da Avenida Wenceslau Braz, no Guaíra, em abril deste ano. São 130 metros de pista com obstáculos atualizados.

Oficina de Música

Realizada pela Fundação Cultural de Curitiba, a Oficina de Música deste ano faz parte da programação do Inverno Curitiba e acontece pela primeira vez fora do verão. A 39ª edição será de 30 de junho a 10 de julho, com um novo elenco de professores e cerca de 200 ações, entre concertos, shows, espetáculos, aulas, exibições de filmes.

Confira os destaques da programação

30/06: Show de abertura no Guairão, com Renato Borghetti

30/06 a 06/07: nas Regionais de Curitiba o Espetáculo Tralalá & Zumzumzum, com o Grupo Tupi Pererê

05/07: Memorial de Curitiba, apresentação do Grupo LaMuSa, Monteverdi em Tempos de Peste

06/07 – Ópera de Arame, Toquinho e Musicar, em comemoração aos 50 anos do Teatro do Paiol

07/07 – Memorial de Curitiba, Maestro Spok Frevo nos 40 anos da Banda Lyra

07/07 – Capela Santa Maria, Ensemble Serenade – Música da Independência em celebração aos 200 anos da Independência do Brasil

08/07 – Guairinha, Danilo Caymmi e Claudio Nucci

10/07 – Guairão, Orquestra à Base de Sopro e Margareth Menezes, encerrando a Oficina de Música.