O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do Tatuquara, em Curitiba, vai realizar nesta sexta-feira (7), um bazar de roupas e utensílios para a casa. O evento acontece das 10h às 16h e é aberto à comunidade e também para os assistidos do equipamento e seus familiares. Serão ofertadas peças de roupas, acessórios, calçados, utensílios de cozinha e bijuterias pelo valor único de R$ 2 a unidade.

O Caps Tatuquara fica na Rua Marcos Bertoldi, 100.

Reabilitação psicossocial

De acordo com a coordenadora do equipamento, Juliana Leitolis de Campos, o ganho maior na realização desta atividade é para os assistidos dos programas realizados ali.

“Com um evento como este nós trabalhamos a autoestima das pessoas que buscam a nossa ajuda porque a atividade promove a reabilitação psicossocial e da relação com os pares”, avaliou Juliana.

Como atração do bazar, o enfermeiro Alex Muller, que coordena a fanfarra do Caps, fará uma apresentação musical para animar o evento.

Bingo

O valor arrecadado com o bazar será revertido para os assistidos do Caps. “Vamos usar a renda para organizar um bingo no dia 14 de outubro para eles e seus familiares, e além do entretenimento esta ação vai ajudá-los a trabalhar memória, frustração, interação social e com família”, explicou Juliana.

O Caps Tatuquara é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e atende pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas com dependência química que se encontram em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial.

Uma equipe multiprofissional atende os assistidos e emprega diferentes intervenções e estratégias de acolhimento, como psicoterapia, terapia ocupacional, reabilitação neuropsicológica, oficinas terapêuticas e atendimentos familiares.