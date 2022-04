O chorinho é a atração principal neste feriado de Tiradentes em Curitiba. Grupos artísticos da cidade – os famosos chorões curitibanos – estarão em parques e teatros a partir desta quinta-feira (21), até 29 de abril. A programação é gratuita e livre para toda a família.

As apresentações fazem parte do Festival É no Choro que eu Vou, que busca divulgar a arte de grupos locais, sem deixar de relembrar os compositores que construíram a história do ritmo.

Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim e Paulinho da Viola são alguns dos compositores que serão interpretados em diversos espaços culturais. Esta é a sétima edição do projeto que acontece anualmente para celebrar o Dia Nacional do Choro (23 de abril), data do nascimento do músico, compositor e arranjador Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha.

O festival foi contemplado pelo edital do Mecenato Subsidiado, da Prefeitura e Fundação Cultural de Curitiba, e tem o incentivo do Positivo.

Programação É no Choro que eu Vou

NA MADRUGA: JULIÃO BOÊMIO

Julião Boêmio faz um tributo à boemia, sua fonte de inspiração. No repertório, composições autorais, clássicos do choro e do samba e também uma homenagem a Nelson Cavaquinho, músico, compositor e boêmio.

Datas: sexta (22/4), sábado (23/4) e comingo (24/4), às 20h

Local: Teatro Cleon Jacques/Memorial Paranista (R. Mateus Leme, 4.700 – São Lourenço)

Ingressos gratuitos neste link



BANDA LYRA NO CHORO

Fazer a feira em um parque, ao som ao vivo de bossa nova, samba e bolero, parece imagem de filme, mas é o que vai acontecer no Passeio Público, na feirinha de orgânicos de sábado. A Banda Lyra Curitibana vai se apresentar em frente ao portão da Rua Carlos Cavalcanti.

Data: sábado (23/4), às 10h30

Local: Passeio Público (R. Presidente Carlos Cavalcanti, s/n – Centro)

Gratuito



PIXINGUINHA NA VILA COM A ORQUESTRA À BASE DE SOPRO

Foram selecionadas 13 músicas que fazem parte da coleção do Instituto Moreira Salles – Pixinguinha Outras Pautas, que são arranjos de Pixinguinha escritos para o programa O Pessoal da Velha Guarda.

Data: sábado (23/4), às 18h

Local: Teatro da Vila (Rua Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial De Curitiba)

Gratuito



CHORO E SERESTA CONVIDA EDUARDO LOBO

Em Curitiba, a cultura do choro é muito forte, principalmente por ser daqui um dos mais antigos conjuntos de choro ainda em atividade no Brasil, o Choro e Seresta, que existe há 45 anos. Nessa apresentação, o grupo convida o violonista Eduardo Lobo.

Data: domingo (24/4), às 10h

Local: Feira do Largo da Ordem (Praça Garibaldi, s/n – São Francisco)

Gratuito



RODA DE CHORO COM REGIONAL DA OABC

O Regional OABC é formado por integrantes da Orquestra à Base de Corda. São músicos que se dedicam à performance e pesquisa do choro.

Data: domingo (24/4), às 11h

Local: Teatro da Vila (Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC)

Gratuito



REGIONAL É NO CHORO QUE EU VOU

Formado por músicos curitibanos que interpretam clássicos do choro. Percorreram as dez regionais de Curitiba levando música para as crianças na escolas municipais, nos centros comunitários e nas Ruas da Cidadania.

Data: domingo (24/4), às 12h

Local: Conservatório de MPB (R. Mateus Leme, 66 – São Francisco)

Gratuito