A maior loja da Starbucks do Brasil será em Curitiba. Com espaço de mais de 350 m², ficará no andar térreo do Park Shopping Barigüi, próximo à Praça Central de Eventos, e contará com uma estrutura moderna e sofisticada para oferecer o melhor da Experiência Starbucks. A abertura do café está previsto para o segundo semestre deste ano.

Na loja, os clientes poderão apreciar cafés arábica de alta qualidade, do Brasil e do mundo, além de bebidas artesanais e itens únicos do cardápio brasileiro, como o Starbucks Brigadeiro Frappuccino®, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva do tradicional pão de queijo. Na nova loja, também poderão ser encontrados blends de cafés especiais como o Starbucks® Brasil Blend, um café exclusivo feito com grãos 100% brasileiros das regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia.

“Com o objetivo de atender nossos clientes com excelência, estamos recebendo em Curitiba a maior loja da marca no Brasil.”, reforça Jacqueline Vieira de Lemos, Superintendente do PkB.

A Starbucks chega para complementar o incrível mix de opções que o ParkShoppingBarigüi oferece aos seus clientes, com mais de 60 operações de restaurantes e cafés, para todos os gostos e ocasiões.

