Tem programa para todos os gostos, dos roqueiros aos amantes de MPB e Jovem Guarda. Neste fim de semana, Erasmo Carlos, Rodrigo Amarante e Queen Immortal fazem shows na capital paranaense. Por isso, a Tribuna do Paraná fez um compilado de serviço para você escolher como vai curtir de sexta-feira a domingo. Confira!

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba terá Natal com atrações gratuitas, instagramáveis e 31 dias de programação

>> Já neva perto de Curitiba! Parque catarinense simula o frio o ano todo

Shows

Erasmo Carlos em “O Futuro Pertence à… Jovem Guarda”

No dia 16 de setembro, sexta-feira, o tremendão chega a Curitiba com seu novo show “O Futuro Pertence à… Jovem Guarda”, para única apresentação no palco do Teatro Guaíra, às 21h. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 120 via Disk Ingressos. O show na capital tem promoção da CULT! Produções e do Instituto Res Publica.

No show “O Futuro Pertence à… Jovem Guarda”, Erasmo apresenta músicas que se tornaram parte da história cultural brasileira – e da vida de todos nós -, além de algumas surpresas. Afinal, Erasmo nos palcos cantando “Gatinha Manhosa” o Brasil já viu; cantando “Festa de Arromba”, também. Mas cantando “Meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear”, de Eduardo Araújo, isso não foi visto. “Estou guardando o que há de bom, em mim” sucesso da dupla os Vips, também não.

Acompanhado por sua banda, com o maestro José Lourenço nos teclados, Luiz Lopes no violão, guitarra e vocal, Pedro Dias no baixo e vocal, Rike Frainer na bateria, Erasmo apresenta um show histórico, mostrando para o Brasil quando começou esse tal de rock’n roll por aqui.

Serviço

Erasmo Carlos em Curitiba

Data: 16 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Local: Teatro Guaíra (R. XV de Novembro, 971 – Centro)

Horário: 21h

Ingressos: Os ingressos variam de R$ 120,00 a R$ 340,00 de acordo com o setor e modalidade escolhidas

Vendas: Disk Ingressos (Ventura Shopping – de segunda a sexta, das 11h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9 às 18h), na bilheteria do Teatro Guaira (de terça a sábado, das 12h às 21h)

**Entrega em domicílio com taxa de entrega

Classificação: Livre

Realização: CULT! Produções e o Instituto Res Publica

Queen Immortal em espetáculo “The Crown’s Legacy”

A banda curitibana Queen Immortal apresenta o espetáculo inédito “The Crown’s Legacy, em homenagem ao astro internacional Freddie Mercury que completaria 76 anos nesta segunda-feira (05) se estivesse vivo. O show será na sexta-feira, 16 de setembro, às 20h, no Teatro Fernando Montenegro, em Curitiba.

O espetáculo contará com os principais sucessos da banda inglesa e terá duas horas de duração. “Partimos de um repertório cuidadosamente estruturado, repartido em seções bem dinâmicas. A apresentação traz performances raras a fim de gerar uma experiência inesquecível a todos”, revela o vocalista.

Para impressionar a plateia, o Queen Immortal tem seus integrantes caracterizados durante o show. “É uma performance única e com o intuito de causar no público a sensação de estar vendo o Freddie original em sua frente. Todos os integrantes são 100% caracterizados e participativos no show, o que garante imersão [no espetáculo] e uma apresentação extremamente fiel as do Queen” afirma a produtora executiva, Talita Camargo.

Serviço

Queen Immortal

Dia: 16/09, às 20h

Local: Teatro Fernanda Montenegro – Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel (dentro do Shopping Novo Batel)

Confira os preços:

Promocional (na compra de dois pares de ingressos ou mais): cada um sai por R$50,00 + taxa de R$7,50 do Disk Ingressos

Meia-entrada: R$60,00 + taxa de R$9,00 do Disk Ingressos

Inteira: R$120,00 + taxa de R$18,00 do Disk Ingressos

Rodrigo Amarante apresenta “Drama” neste sábado

O cantor, compositor e multi-instrumentista Rodrigo Amarante que está com turnê pelo Brasil com o show de lançamento de seu novo álbum, “Drama” (2021), desembarca em Curitiba neste sábado (17), no Teatro Ópera de Arame, às 21h30, para apresentar uma mescla de canções da sua carreira solo, fazendo um passeio pelo álbum de estreia e deste segundo disco. Com produção local da Seven Experience, os ingressos para o show estão sendo vendidos pela Disk Ingressos.

Depois da longa espera por conta da pandemia, os fãs curitibanos poderão comemorar, sendo uma das cidades que receberão a apresentação desta turnê, tornando este reencontro tão aguardado pelo artista, muito especial. “Finalmente! Lançar esse disco durante a pandemia, e não poder cantar as novas canções no Brasil por quase um ano foi muito estranho; um silêncio em que só se ouvia ecos de números. Eles, engalfinhados em teias, cheios de dados, falavam sem parar, mas não me diziam quase nada. Hoje sabe-se muito sobre quem, onde, e a que horas se está ouvindo uma música, mas tanto, quando se trata de perceber pra que serve uma canção, é muito pouco, quase nada”, comenta.

Rodrigo Amarante ainda destaca o quanto aguarda por este momento e a difícil experiência que vivenciou de estar sem contato presencial com o seu público. “Nessa eu vi que sem reverberar as canções com as pessoas, de corpo presente, me falta um pedaço pra levar a caneta adiante, virar a página. Eu senti muita falta de olhar pra quem me escuta, ouvir com os olhos, cheirar com os ouvidos, de estar lá. Essa alegria me serve demais, entregar em mãos, ainda mais em casa. É como a manga madura no verão carioca, que só conhece o gosto, ainda com os beiços salgados da praia, quem por lá se apresenta. Agora sim! Até já!”.

Os fãs que desejam ir acompanhados podem contar com a promoção 2 + 1, válida para qualquer setor e modalidade. Na compra de 2 ingressos, o terceiro sai de graça.

Serviço

Rodrigo Amarante em Curitiba

Data: 17 de setembro de 2022 (sábado)

Local: Teatro Ópera de Arame (R. João Gava, 920 – Abranches, Curitiba)

Horário: Abertura da portaria às 20h30 e início do show às 21h30

Ingressos: Os ingressos à venda a partir de R$ 160,00 a inteira e R$ 80,00 a meia-entrada + taxas administrativas.

*A meia entrada é voltada para doadores de sangue, estudantes, idosos, ID Jovem, PNE, professores e portador de câncer, conforme previsto em Lei.

*Desconto de 50% para Clube Disk Ingressos.

Realização: Seven Experience

Classificação: 16 anos

Pontos de venda: Disk Ingressos (Call Center 41 3315-0808). Site do Disk Ingressos: https://www.diskingressos.com.br/evento/3554/17-09-2022/pr/curitiba/rodrigo-amarante