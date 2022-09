Com o tema Celebre a Vida, o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 começa no dia 23 de novembro e, como nos últimos cinco anos, será a maior programação gratuita de fim de ano do país. Serão 31 dias de atrações da Prefeitura, patrocinadores e empresas privadas, entre autos, corais, concertos, óperas, balés, circuitos de carro (drive-thru) e feiras, que ocorrerão até 23 de dezembro.

Árvores de Natal, estrelas de Belém, guirlandas, rosáceas, contornos de luz e concertos luminosos também vão se espalhar pelo Centro e bairros, enchendo os olhos de quem percorre espaços públicos da cidade. As atrações, é claro, serão um convite para aquele registro de fotos e vídeos nas redes sociais.

A decoração da sexta edição do Natal de Curitiba ficará montada até o dia 8 de janeiro.

“Curitiba já se consolidou no roteiro nacional natalino e mostra que uma cidade inteligente como é a nossa capital consegue recriar, com parcerias público-privadas, lindos cenários que retratam o caráter abençoado do nascimento de Jesus Cristo”, destaca o prefeito Rafael Greca.

Atrações já confirmadas do Natal de Curitiba 2022

Feira Especial de Natal da Praça Osório e Praça Santos Andrade

As tradicionais feiras das praças Osório e Santos Andrade, no Centro, vão reunir produtos natalinos e sugestões de presentes confeccionados por artesãos de Curitiba e Região Metropolitana. Tudo gratuito.

Auto e decoração no Passeio Público

Espaço verde mais antigo de Curitiba, o Passeio Público ganhará decoração especial e o já tradicional espetáculo Auto de Reis na Ilha dos Poetas. Tudo gratuito.

Caminho de Luz nos parques Barigui e Náutico

Com direito a atrações como Banda de Noéis, Anunciação do Senhor pelo Anjo Gabriel à Maria, Santo Presépio e árvore de Natal, os circuitos drive-thru (de carro) no Barigui e Náutico serão as únicas atrações deste ano com agendamento on-line e número limitado de vagas por dia. Tudo gratuito.

Auto de Natal Espírito de Amor e confraternização no Largo da Ordem

Depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, o Largo da Ordem volta a ter o show gratuito de luzes, música e teatro acompanhado pela plateia caminhando. Tudo gratuito.

Natal do Paço

A fachada do Paço da Liberdade, primeira sede da Prefeitura e que atualmente abriga a unidade cultural do Sesc, ganhará projeção computadorizada. Tudo gratuito.

Natal da Família Moletta

A tradicional rua iluminada da Família Moletta é atração do bairro Umbará, com direito a presépio e casa do Papai Noel.

Oratório de Natal no Parque Tanguá

Espetáculo com clima de ópera e cheio de surpresas, o Oratório de Natal do Tanguá terá um elenco com 30 participantes, entre atores, cantores e bailarinos. Tudo gratuito.

Ópera no Memorial Paranista

Com apresentações ao ar livre, o Memorial Paranista receberá ópera inspirada no tema de Natal – Celebre a Vida. Tudo gratuito.

Auto de Natal nas Regionais

Cada uma das dez Ruas da Cidadania da Prefeitura ganhará decoração especial e a encenação do Auto de Natal Brasileiro para celebrar o nascimento de Jesus. Tudo gratuito.

Árvores de Natal

Considerado um espetáculo visual, a cidade recebe mais de 40 árvores de Natal espalhadas pelas dez regionais, com milhares de luzes de led levando o espírito natalino para todos os cantos de Curitiba e criando espaços Instagramáveis.