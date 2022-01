Curitiba receberá pela primeira vez na história uma obra do artista urbano e muralista brasileiro Eduardo Kobra, que é internacionalmente celebrado por seus grafites coloridos e pelo uso de fotos e figuras históricas.

Kobra virá à capital paranaense a convite da incorporadora e construtora Piemonte no próximo dia 29 de janeiro, sábado, para pintar o letreiro do novo empreendimento imobiliário da empresa, o edifício Croma, no Bigorrilho, na Rua Jeronimo Durski, 1.624. A informação foi concedida em primeira mão para HAUS.

Depois que o prédio estiver concluído, Kobra será o responsável pela pintura de dois painéis na fachada do edifício. “Essa oportunidade criada pela Piemonte transformará a cidade em um local mais leve, repleto de alegria e amor”, ressalta o muralista.

Para Filipe Demeterco, diretor da incorporadora e construtora Piemonte, contar com os murais do Eduardo Kobra tornará mais agradável a circulação para o curitibano, para quem está no trânsito, em meio à agitação do dia a dia. “É um presente para a cidade. As imensas telas deixarão o percurso de quem passa de carro por lá mais leve”, enaltece.

O trabalho de Kobra no dia 29 de janeiro será aberto ao público e acontecerá na Praça Croma, recém-inaugurada pela Piemonte no local do empreendimento, a partir das 14h. O evento se dará em espaço aberto e contará com food trucks. A ação seguirá todas as normas vigentes de segurança sanitária exigidas nesse período.

