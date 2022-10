A capital vai ganhar mais um novo parquinho infantil inclusivo, desta vez no Parque Barigüi, no Dia das Crianças – 12 de outubro. O espaço para a criançada é um presente do Positivo, em comemoração ao aniversário de 50 anos do grupo. Serão mais de mil e trezentos metros quadrados de playground moderno e público, ao lado do Centro de Eventos Positivo, na Alameda Ecológica Burle Marx.

O presidente da Positivo Educacional, Lucas Guimarães, explica que a doação do espaço de lazer é um gesto de gratidão às famílias da cidade. “Ao longo dos nossos 50 anos, Curitiba nos acolheu muito bem, por isso, como forma de agradecimento escolhemos presentear o principal parque da cidade com uma importante opção de lazer para as crianças da cidade”, ressalta.

LEIA TAMBÉM:

>> Novo mega outlet na RMC faz mutirão com 1,5 mil vagas para diversos cargos

>> Curitiba vai ganhar três novos binários ainda em 2022; saiba em que bairros e ruas

São ao todo 13 brinquedos, sendo três inclusivos, com piso emborrachado e acesso em rampa, o novo parquinho segue o mesmo conceito dos playgrounds existentes nas unidades do Colégio Positivo. O arquiteto responsável pelo projeto é Antonio Abrão, também parceiro de longa data do Colégio em outros projetos. Segundo ele, a proposta desenvolvida foi a de criar um espaço multicolorido e visualmente estimulante para os pequenos.

“Há brinquedos inclusivos e pensados para crianças de várias idades, de 2 até 12 anos, de forma a possibilitar que todas possam desfrutar e interagir da mesma forma. A área do playground oferece segurança e proteção para os pequenos e, ao mesmo tempo, se integra à bela paisagem natural do parque, com vistas para o bosque nativo e lago”, explica Abrão.

Foto: Grupo Positivo / divulgação.

Cores que guiam instintivamente

O Parquinho Positivo traz cores devidamente estudadas para suas funções, para guiar os usuários dentro do espaço. Um desenho de piso emborrachado com manchas em tons de azul e laranja delimita e setoriza várias opções de brincar: com circuito sinuoso de cordas, floresta de tronquinhos, geodésia, pula-pulas, carrossel e disquinho de molas, escorregador, gangorra, gira-gira e balanços. Ao redor do espaço foram instalados bancos para dar maior conforto aos pais, que podem se sentar e observar os filhos brincando e se divertindo.

Abrão explica que a cor azul escuro do piso direciona o fluxo das crianças desde os acessos até os brinquedos; o azul claro define as áreas de respiro e estar; e os “spots laranja” destacam os pontos onde estão os principais brinquedos. “O piso emborrachado é permeável e permite o escoamento das águas de chuva, assim como as áreas de acesso e circulação com piso em colmeia plástica revestido com pedrisco”, complementa o arquiteto.

O parquinho possui dois acessos: o principal, com uma pequena praça voltada para a pista de caminhadas; e o segundo, com rampa acessível conectado ao Jardim de Mel lateral. A implantação do playground está sendo custeada inteiramente pelo Grupo Positivo, assim como sua manutenção.