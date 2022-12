A música que marcou uma geração de uma forma grandiosa, de volta aos palcos. A turnê “Amigos”, que reúne Chitãozinho e Xororó, Leonardo, e Zezé di Camargo e Luciano, anuncia show em Curitiba, para o dia 12 de agosto de 2023, no Estádio Athletico Paranaense. As vendas de ingressos começarão nos próximos dias. Os valores ainda não foram divulgados.

Herança de especiais de fim de ano da Globo, depois transformado em programa semanal, “Amigos” nunca caiu na estrada, até esta turnê. Quebrando um jejum de 20 anos sem se juntarem no mesmo palco, a celebração desta história merece a presença dos artistas em um espetáculo de três horas de duração, com espaço carinhosamente dedicado aos hits que unem as arenas numa só voz, num revezamento dos cinco por um repertório que soma canções dos três nomes – as duas duplas e Leonardo.

Com um cenário grandioso, em formato de uma letra A, além de simbolizar o nome da turnê, representa uma merecida homenagem ao cantor Leandro, o sexto integrante do grupo, que nos deixou em 1998. Um palco à altura da reunião desses nomes, uma verdadeira superprodução, que cumpre sua missão de forma única, ainda mais neste momento vivido pelo país.

“Para quem dedicou a vida aos palcos, estar ali, no olho no olho com meus parceiros e com o público, é sempre um momento especial. Mas a emoção será ainda maior neste retorno, cada música será como um grande abraço nos nossos fãs”, conta Zezé Di Camargo.

Leonardo concorda e complementa: “A energia nestes shows será a melhor possível. É bailão, é pra dançar junto, é pra se emocionar. Vem de peito aberto, como a gente, que vai ser demais“. “Depois de tanto tempo longe dos fãs, com esta saudade imensa, ter esta chance de fazer a turnê é motivo de muita alegria“, celebra Xororó.