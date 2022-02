A partir desta sexta-feira (25), a Pedreira Paulo Leminski vai reunir mais de 30 apresentações musicais numa programação especial de Carnaval. São cinco dias de folia com música para todos os gostos. Entre as atrações: o grupo Canjão, o Bloco Santa Clara e o pessoal do Forró Areia Branca, que vão puxar uma grande festa para quem curte uma folia de Carnaval.

O espaço vai oferecer também atrações especiais para as crianças, que podem contar com o parque infantil Pedreira Encantada, onde tem muita diversão com monitores para garantir a segurança do local. Para distrair e divertir os pequenos, serão oferecidas oficina de slime, de pulseira, de máscaras e de foguete, além de brincadeiras como torta na cara e com bexigas.

LEIA TAMBÉM:

>> “Garibaldis e Sacis” desfila no Carnaval 2022? Saiba o que planeja o bloco mais famoso de Curitiba

>> Rodoviária de Curitiba deve receber 23 mil passageiros no feriadão de Carnaval

A Pedreira ainda vai oferecer atividades radicais como tirolesa, escalada, rapel e o pêndulo, um balanço de mais de 30 metros de altura. Para que toda a família possa curtir o Carnaval, o espaço ainda é pet frendly e oferece um day care para os animais de estimação.

Para entrar no local, será obrigatório o uso de máscaras. A entrada tem o valor de R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada).

Confira a programação completa do Carnaval na Pedreira 2022:

Sexta-feira (25/02)

20h às 23h – Canjão no Lagô Music Hall

Sábado (26/02)

12h às 15h – Henrique Mhao no Canto das Pedras

13h às 16h – Degradê Groove no Lagô Music Hall

14h às 17h – Forró Areia Branca no Pedreira Stage

17h às 20h – Canjão no Lagô Music Hall

18h às 20h – Spulful no Canto das Pedras

19h às 21h – Bloco Santa Clara no Pedreira Stage

Domingo (27/02)

12h às 15h – Brazuca no Pedreira Stage

13h às 16h – Rubia Divino

14h às 17h – Henrique Mhao no Lagô Music Hall

17h às 19h – Degradê Groove no Pedreira Stage

17h às 20h – João Triska no Canto das Pedras

17h às 20h – Tupini Crew no Lagô Music Hall

Segunda-feira (28/02)

13h às 16h – Rubia Divino no Pedreira Stage

13h às 16h – D&Z Duo no Canto das Pedras

14h às 17h – Degradê Groove no Lagô Music Hall

16h às 19h – João Triska no Canto das Pedras

17h às 20h – Brasileño Cumbia no Pedreira Stage

17h às 20h – Brazuca no Lagô Music Hall

Terça-feira (01/03)

12h às 15h – João Triska no Canto das Pedras

13h às 16h – Rubia Divino no Lagô Music Hall

13h30 às 16h30 – Tangará Samba & MPB

16h às 19h – Soulful no Canto das Pedras

17h às 20h – Canjão no Lagô Music Hall

17h às 20h – Henrique Mhao no Pedreira Stage

Serviço

Carnaval no Viva Pedreira

Data: de 25/02 a 01/03

Horário: a partir das 10h

Ingressos:

– Entrada Viva Pedreira: R$15,00 inteira e R$7,50 meia-entrada (meia válida mediante comprovação para moradores de Curitiba e RMC, crianças entre 05 e 11 anos, estudantes e professores com mais de 60 anos, pessoa com deficiência e acompanhante, doadores de sangue e jovens com baixa renda que possuam CadÚnico). Crianças até 10 anos não pagam o ingresso do Viva Pedreira.

– Ingressos Pedreira Encantada: R$ 60 o período de 3 horas para uma criança; R$ 110 o período de 3 horas para 2 crianças, R$ 150 o período de 3 horas para 3 crianças. Os pais não pagam para acessar o parquinho.

Tirolesa, Pêndulo, Escalada e Rapel: ingresso à parte de R$35,00 para cada atração ou Combo Aventura com valores especiais.

Como comprar os ingressos:

Os ingressos podem ser adquiridos no local, nas bilheterias oficiais.

Mais informações: Instagram @pedreirapauloleminski