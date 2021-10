A gastronomia e a cultura da Alemanha são o tema do mês no Mercado Municipal Capão Raso (MMCR), que promove, até 31 de outubro, a segunda edição da Oktoberfest do local. Ao todo, 20 estabelecimentos, entre restaurantes e lojas, oferecem pratos típicos, bebidas e produtos de decoração tradicionais alemães.

Nessa edição, o festival vai sortear, em parceria com o Goethe-Institut, uma bolsa de estudos na escola de idiomas.

“A história de Curitiba está conectada com a imigração alemã, seus costumes e sua cultura. Assim como muitos locais celebram a Oktoberfest, criamos o festival do mercado para que os visitantes possam desfrutar os sabores da Alemanha durante o mês de outubro”, diz Elias Techy, gestor da área comercial da Urbanização de Curitiba (Urbs), empresa responsável pela administração do MMCR.

A previsão é que haja um crescimento, em outubro, de 40% no movimento de visitantes no mercado, que recebe diariamente cerca de 2 mil pessoas.

“Seguimos todos os protocolos sanitários, com marcação de distanciamento em filas, obrigatoriedade de uso de máscaras e ainda displays de álcool gel. A ideia é que as pessoas possam aproveitar a Oktoberfest com segurança”, ressalta Techy.

O cardápio da Oktoberfest conta com opções para todos tipos de gostos e bolsos, com preços que variam de R$ 10 a R$ 45.

Entre as opções tradicionais estão o wurstdalat (salsicha alemã, queijo, pepino em conserva, cebola roxa, cebolinha temperados no vinagre de vinho branco, azeite de oliva e sal; bockwurst (salsichas bock e bratwurst, cebola roxa e queijo mussarela temperados com mostarda escura e cebolinha verde, com chucrute e batata frita) e kasseler (prato à base de batata, salsichas, chucrute e queijo de porco, acompanhados de mostarda escura e raiz forte).

As famosas sobremesas alemãs também não ficaram de fora e o cardápio conta com donauwelle (tradicional bolo alemão com chocolate amargo, creme de baunilha e cerejas vermelhas), chocolates, cuca alemã e apfel strudel.

Há também pratos adaptados, que receberam um toque da cultura alemã, como fettuccine e yakisoba com linguiça blumenau e apfel pizza (pizza de maçã). Cervejas, vinhos e espumantes e embutidos com promoções especiais, canecas, copos e lembranças temáticas também são opções disponíveis.

Sorteio

A novidade dessa edição é o sorteio de uma bolsa de estudos de um semestre, em parceria com o Goethe-Institut. A participação será pelo instagram do MMCR, por meio de um post que será divulgado na próxima semana.

As pessoas deverão curtir a postagem e marcar uma pessoa nos comentários. Não há limite de comentários, porém marcações de perfis falsos, celebridades ou instituições serão desconsideradas.

Estrutura

O MMCR conta com 89 lojas, oito bancas e quatro quiosques. O mercado permite a integração com o Terminal Capão Raso, que fica ao lado, por meio do cartão-transporte da Urbs. O passageiro que sai do terminal pode fazer suas compras e retornar ao terminal sem que seja necessário pagar uma nova tarifa dentro de um período de duas horas.



Serviço: 2ª edição da Oktoberfest do Mercado Municipal Capão Raso

Data: até 31/10

Endereço: Rua Otto Cabel, 51, Novo Mundo

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 21h

Mais informações neste link

