O Bosque São Cristóvão, que fica no bairro gastronômico de Santa Felicidade, em Curitiba, receberá neste final de semana a 3ª Edição do Curitiba Volksfest. Nos dias 30 de abril e 01 de maio, o público poderá conferir a exposição de fuscas e veículos refrigerados a ar (air cooled), além de muita música e gastronomia e até atrações circenses.

A expectativa dos organizadores é de receber mais de 5 mil visitantes. O evento atrai expositores de todo o País. Uma das atrações será o modelo KarmannGhia Lowlight 58 conversível. O carro foi importado dos Estados Unidos e existem apenas duas unidades no Brasil. Ele é um matching number, ou seja, os componentes principais do veículo (chassis, motor, câmbio) são originais ou se combinam. É um veículo que foi restaurado nos mínimos detalhes.

+ Leia mais: Curitiba distribui mudas nativas gratuitamente para plantio legalizado

O festival contará com um palco fixo, que terá a apresentação de diversas bandas de rock. No sábado tocam Queen Immortal, Touché Ravel e Rota Meia Meia. Já no domingo a apresentação é por conta de Legião Urbana Cover PR, Museus & Damas de Paus e Mr. Gomes.

O evento também vai reunir feiras de peças e oficinas de performance. Uma grande área gastronômica e aberta, com várias opções de chope Gauden, estarão disponíveis nos dois dias do evento. Atrações circenses como palhaço, perna de pau, malabarista, sombra e mágico irão se apresentar no bosque.

KarmannGhia Lowlight 58 conversível. Foto: Capturing Moments

É importante destacar que, este ano, a organização mudou a logística de entrada. Os visitantes poderão estacionar no Clube Mercês, que fica ao lado do Bosque. Já os expositores entrarão pela Rua Domingos Strapasson. “O objetivo é ampliar a exposição de carros e facilitar o estacionamento para os visitantes,” explica Renan Morais, um dos organizadores do evento.

+ Veja também: Com a cesta básica nas alturas, quais os alimentos que mais pesam no seu orçamento? Vote na enquete!

Os ingressos antecipados para visitantes custam entre 25 e 40 reais para o final de semana. Adquirindo um ingresso, a pessoa concorre a um barril de Gauden Pilsen. Para expositores, o valor da entrada é de 100 reais para os dois dias com direito a acompanhante. Quem comprar antecipadamente poderá estacionar os veículos já na sexta-feira, dia 29.

No sábado, o evento acontece das 10h às 22h, e no domingo será das 10h às 20h. O festival é patrocinado pela Gauden Bier e tem o apoio da Bassul Tintas de Alta Performance, PPG Industries, VW Klassik e Volks Porsche.

Serviço

O que? 3ª Edição Curitiba Volksfest

Quando? 30 de abril e 01 de maio

Onde? Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade.

Que horas? 10h às 22h no sábado, e das 10h às 20h no domingo.

Quanto? Visitante para 1 dia – R$ 25,00. Visitante para os 2 dias – R$ 40,00.

Onde comprar? Para pedestres, ingressos à venda pelo site https://www.sympla.com.br/evento/ingresso-visitantes-curitiba-volksfest/1518140