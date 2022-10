A curitibana Bruna Louise, um dos principais destaques da comédia stand-up no Brasil, está lançando novo show. No dia 06 de novembro, no Teatro Positivo, serão duas sessões para o público, sendo uma apresentação extra devido à enorme procura pelos ingressos.

Bruna tem mais de 3 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 4 milhões de seguidores no Instagram conquista cada vez mais adeptos. Com piadas audaciosas com fortes doses de acidez, a curitibana é considerada a nova força no humor nacional. “Chegou a vez da mulher também falar o que pensa e com muito humor, por que não? Eu trago minha perspectiva sobre o mundo, tiro sarro dos meus próprios problemas e acho que essa é uma maneira de quebrar alguns comportamentos dentro da comédia e, talvez, normalizar alguns tabus por aí. ” Disse a comediante.

Bruna Louise participou recentemente do Reality Show LOL Brasil, projeto de sucesso da Prime Vídeo e é sempre destaque na programação do Comedy Central. Está na Netflix com o especial Lugar de Mulher.

Em seu novo show, Bruna Louise promete fazer a plateia sorrir com muita história pra contar muitas piadas, improvisos e interações.

Serviço:

Stand Up Bruna Louise

Horário: 18h e 20h30

Local: Teatro Positivo

Site: www.diskingressos.com.br/