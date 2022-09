A grande lenda do rock ‘n roll Freddie Mercury, vocalista da banda britânica Queen, tem a voz considerada uma das melhoras da história da música. Não é à toa: um estudo realizado pelo instituto austríaco Logopedics Foniatria Vocology analisou gravações e canções gravadas da banda. A equipe chegou a conclusão de que as cordas vocais de Freddie moviam-se mais rápido que o normal – o vibrato do cantor chegava aos 7,04 Hz, sendo que a média oscila entre os 5,4 e os 6,9 Hz.

Mesmo sem toda essa potência vocal, o músico curitibano Fabian Sanson encarou o desafio de protagonizar Freddie Mercury nesta sexta-feira (16). A banda Queen Immortal se apresenta no Teatro Fernanda Montenegro às 20 horas.

Fã do Queen desde os 13 anos, Fabian estuda música desde a adolescência. Fez faculdade na área, aprendeu vários instrumentos, e sem querer foi se preparando para este grande desafio de interpretar seu querido ídolo. “A partir dos 20 anos eu comecei a cantar. Nunca tive muita dificuldade com o espaço cênico. Eu consigo interpretar ele muito bem, com esse amor que eu tenho pelo Queen. Quando era mais novo, eu imitava as pessoas, pessoas da TV, depois amigos. Foi ficando inerente pra mim, fui absorvendo, absorvendo, até decidir criar a banda”, revela o vocalista.

Queen Immortal nasceu em 2017, ideia que sempre esteve na cabeça de Fabian já desde 2014. “Eu tocava rock n’ roll e tocava em outras bandas covers, ficava com essa pulga atrás da orelha, queria fazer o Queen cover. Mas eu achava que encontrar músicos seria muito difícil. Eu fui então apoiado pela minha noiva e fui atrás. Formei repertório, banda”.

O Queen é uma banda muito clássica, de rock clássico. A partir de 2018, uma chama reacendeu em todo o mundo, principalmente entre as novas gerações, por causa da estreia do filme Bohemian Rhapsody – que conta a história do grupo. Mas a banda de Fabian nasceu antes mesmo do filme.

E fora toda a técnica vocal, Fabian estuda muito para dar vida à Freddie nos palcos. “É um conjunto de cosias que se completam muito, detalhes minuciosos, movimento das mãos, caras e bocas, jeito que ele fazia as piruetas. Tudo isso vai se somando, pra mim são várias repartições de uma coisa só. Quando eu tô no palco eu deixo vir o personagem. O Fabian fica no backstage, é uma barreira imaginária”, completa.

O que esperar do show desta sexta

Fabian promete um show bem diferente do que a banda costuma fazer nos bares da cidade. “A gente faz um repertório com grandes clássicos, nesse show, a gente traz uma época mais clássica deles, dos anos 70. Vai ser pra todo mundo, tanto pra quem gosta dos grandes sucessos, quanto pra quem gosta de mais rock ‘n roll”.

O show promete ser surpreendente, revela Fabian. “É um caminho para uma fidelidade absoluta, mesmo os fãs mais fervorosos são se surpreender. Queremos manter a chama acesa do Freddie. Enquanto tiver tocando música do Queen, eles jamais morrerão. O legado será eterno”, finaliza.

The Crown’s Legacy – Queen Immortal

Dia: 16/09, às 20h

Local: Teatro Fernanda Montenegro – Rua Coronel Dulcídio, 517 – Batel (dentro do Shopping Novo Batel)

Preço: Compra dos ingressos deve ser feita via Disk Ingressos

Confira os preços:

Promocional (na compra de dois pares de ingressos ou mais): cada um sai por R$50,00 + taxa de R$7,50 do Disk Ingressos

Meia-entrada: R$60,00 + taxa de R$9,00 do Disk Ingressos

Inteira: R$120,00 + taxa de R$18,00 do Disk Ingressos