Em comemoração aos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, que tiveram início na última sexta-feira (4), o Jockey Plaza Shopping realiza a primeira edição dos Jogos Olímpicos Jockey, uma divertida gincana que contempla diferentes modalidades na pista de patinação no gelo, como velocidade, velocidade com a colher, patinar agachado, patinar de costas e equilíbrio, além de uma versão adaptada do Curling – esporte olímpico praticado no gelo que tem como objetivo lançar pedras o mais próximo possível do alvo.

As competições são realizadas na maior pista de gelo da cidade, com 350 metros quadrados, equipada com todos os acessórios de segurança necessários e instrutores capacitados para orientação e apoio para os iniciantes.

As provas das modalidades velocidade, velocidade com a colher, patinar agachado, patinar de costas e equilíbrio serão realizadas até dia 17 de fevereiro, de segunda a quinta-feira, às 19h. O campeonato de Curling acontece de sexta a domingo, às 14h, até o dia 6 de março.

Todas as modalidades estão divididas em categorias por idade: infantil (de 5 a 8 anos), juvenil (de 9 a 14) e adultos (15+). Os vencedores de cada etapa são premiados com produtos e serviços das lojas do shopping. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo aplicativo PODI, disponível em IOS e Android.

No dia dos jogos, os inscritos deverão adquirir um ingresso de patinação do período mínimo de 30 minutos (R$48) para participar da atividade. Após a competição, é possível utilizar o tempo contratado na pista para diversão.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Jockey Plaza Shopping recebe a atração Vikings no Gelo, que além da pista de patinação, conta com um parque de obstáculos, com diversas opções de atividades para os pequenos, entre elas bolha inflável, trilha, pula-pula e escalada radical. A pista de patinação é direcionada para maiores de 5 anos e, para crianças de 2 a 5 anos, a atração oferece um passeio de Big Ice Car, um trenó guiado pelos instrutores no qual a criança vai sentada em um divertido passeio pelo gelo, sendo obrigatório o acompanhamento de um responsável legal. O parque de obstáculos recebe crianças de até 12 anos.

Todas as sextas-feiras, às 19h, a pista recebe shows de patinação. Nos períodos de shows e jogos, a patinação fica pausada na pista e retorna imediatamente ao encerramento dos mesmos.

O Jockey Plaza Shopping fica no Tarumã, na Rua Konrad Adenauer, 370 e tem estacionamento com valor fixo de R$13, por todo o período de utilização dentro da mesma diária.

Mais informações pelo whatsapp 41 3216-1642.