A Fundação de Ação Social (FAS) de Curitiba, em parceria com o Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), inicia no dia 10 de março, o segundo módulo do curso Inclusão Digital – Smartphone para Idosos.

O curso é destinado às pessoas que já participaram do primeiro módulo, promovido em dezembro de 2020, gratuitamente. Todas estão sendo convidadas a participar da nova etapa, que já está com inscrições abertas. A transmissão continuará sendo pelo canal do ICI no YouTube, devido às medidas de segurança decorrentes da pandemia da covid-19.

Neste segundo módulo os idosos terão acesso a três videoaulas. Na primeira, que estará disponível a partir do dia 10, eles aprenderão sobre o download de aplicativos.

Na segunda videoaula, que irá ao ar a partir de 17 de março, o tema será o uso das redes sociais. A terceira e última aula, disponível a partir do dia 24 de março, focará na segurança e privacidade.

Balanço

O primeiro módulo do curso Inclusão Digital – Smartphone para Idosos, que aconteceu em dezembro, foi um projeto-piloto desenvolvido pela FAS e o ICI para manter a oferta de cursos para este público, mesmo durante a pandemia, na modalidade à distância. Desde seu lançamento, o módulo registrou 442 acessos, 33 curtidas e 30 comentários feitos pelos inscritos na turma.

“A ação tem como objetivo promover o desenvolvimento humano e a integração social, além de possibilitar a inclusão digital da pessoa idosa no ambiente virtual”, explica o diretor de Relações do Trabalho, Adriano Benedito Laurindo.

O curso de inclusão digital para idosos foi implantado pela FAS, em 2019. Ele faz parte do Programa Liceu de Ofícios e acontecia presencialmente. Desde então foram 16 turmas e 300 vagas em cursos que ensinaram pessoas com mais de 60 anos a usar computadores e celulares.

Nova turma

Para aqueles que não participaram das videoaulas em 2020, uma nova turma do módulo I terá início no dia 14 de abril. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 12 de abril pelo portal Aprendere. Clique >>> aqui <<< e faça sua inscrição.

Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3250-7475.