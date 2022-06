Com a volta dos eventos presenciais, acontece durante o mês de julho em Curitiba a “LUPA – Luz na Palhaçaria“, um projeto de formação através de residência artística. A proposta será coordenada e ministrada por grandes nomes do teatro e da palhaçaria como Karina Flor, Victor Sabbag, Camila Jorge e Beto Bruel e está sendo realizada através do Edital de Mecenato Subsidiado.

O projeto se propõe a formar até 30 pessoas, sendo 20 de iluminação e 10 na palhaçaria, e propõe um intercâmbio entre as linguagens. O eixo central consiste em 2 (duas) oficinas de formação para estudantes, artistas, técnicas(os) e demais interessadas(os) nas áreas da palhaçaria e da iluminação cênica. Durante o processo serão abordados desde questões teóricas, como a história da iluminação cênica, até questões práticas sobre como obter o DRT – o registro profissional de artista.

A residência resultará em duas apresentações com os trabalhos produzidos, além da possibilidade de abrir o mercado de trabalho para quem quer começar na área. Todas as ações do projeto são gratuitas e é emitida a certificação ao fim do projeto.

Beto Bruel – Master Class Iluminação

Com mais de 40 anos de carreira na área de iluminação cênica. Foi Medalha de Ouro no World Stage Design — International Organization of Scenographers, Theatre architects and Technicians (Seul, Coreia), Prêmio Shell, Troféu Gralha Azul, Premio Governador do Estado do Paraná, Troféu Poty Lazzaroto, Questão de Crítica, Festival de Teatro da Amazônia, FENATA-Festival de Teatro de Ponta Grossa, são alguns dos muitos prêmios conquistados por esse grande iluminador brasileiro.

Camila Jorge – Master Class Palhaçaria

Formada em Artes Cênicas pela FAP e em Licenciatura em Geografia pela UFPR, como palhaça, formou-se pela Escola do Ator Cômico, Casa Hoffmann e C.E.M (Centro Em Movimento). No momento, é mestranda em Educação. Atua como palhaça, atriz, professora e agitadora cultural. Durante 13 anos participou do projeto Trupe da Saúde, como palhaça, coordenadora artística e pesquisadora. Desde 2013, integra o coletivo Filhas da Fruta. Participa da movimenta Telúrica – encontro com palhaças.

Karina Flor – Oficina de Palhaçaria

Bacharel em Artes Cênicas pela FAP. É produtora, atriz, gestora cultural, diretora artística e palhaça. Fez um intercâmbio profissional em palhaçaria hospitalar com a Operação Nariz Vermelho em Lisboa/Portugal. Estudou Palhaçaria na Escola do Ator Cômico (Espaço Excêntrico) em Curitiba/Brasil, na Escola de Palhaços Calclown em Barcelona/Espanha; na Escuela Internacional de Creación Escénica Pablo Ibarluzea em Bilbao/Espanha; com Philipe Gaulier em Barcelona/Espanha; e na The Theatre Resource Centre, com Sue Morrison em Toronto no Canadá.

Victor Sabbag – Oficina de Iluminação

Atua desde 1998 na área de iluminação cênica em teatro, shows, dança e performances. Proprietário da empresa Trio produções e eventos, fundada em 2011. Iluminador do solo de dança Fole (Michelle Moura), em Rennes e Brest, na França, festival Dans Fabrik (2016) e do Showfilme Mafaro (André Abujamra) em Lisboa —Portugal (2012). Atualmente trabalha com diversas Cias. De Teatro e se destaca também nas áreas de música e dança. Prêmio de melhor iluminação — Troféu Gralha Azul 2017 Salomé by Fausto Fawcett — Cia. Do Urubu). Premio de Trajetória de um técnico artista — Prêmio em reconhecimento a trajetória — Lei Aldir Blanc — 2020

Serviço

A residência acontecerá durante os dias 04 até 31 de julho, durante o período noturno em dias de semana e com alguns horários nos fins de semana.

Onde?

Oficina de Iluminação – SACOD, Rua Bom Jesus, 650 – Juvevê.

Oficina de Palhaçaria: Espaço Fantástico das Artes, Rua Trajano Reis, 41 – São Francisco.

Inscrições: até 26/06/2022. Para se inscrever, acesse o site!

Cada participante poderá se inscrever e participar de apenas uma das oficinas. O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de junho pelo instagram @trio.luz, @nucleodepalhacaria e através do email informado no formulário.