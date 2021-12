A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que recebeu na segunda-feira (6) os dados da Pfizer em resposta ao pedido da farmacêutica para a vacinação de crianças entre 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19 no Brasil.

Novas exigências haviam sido feitas pela agência reguladora no dia 23 de novembro e indicavam lacunas e dados importantes que precisavam ser incluídos no processo de autorização. Segundo a Anvisa, o pacote de dados enviado pela Pfizer já está em análise pela equipe técnica que também está avaliando outras informações entregues anteriormente pelo laboratório.

O pedido da Pfizer para ampliação do uso de sua vacina Covid-19 para a faixa de 5 a 11 anos chegou a Anvisa no dia 12 de novembro. No dia 23 de novembro a agência emitiu exigência para apresentação de dados adicionais. Na última semana a Anvisa se reuniu com o grupo de especialistas em imunologia e pediatria que está acompanhando a análise das vacinas. Recentemente a Pfizer afirmou que pretende enviar em breve um pedido de autorização para a vacinação de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade.

