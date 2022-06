Para quem gosta de passear pelo Centro, não há nada melhor do que encontrar opções de compras com bons preços, comidas saborosas e uma paisagem bonita. Na Feira de Inverno da Praça Santos Andrade, turistas e curitibanos encontram tudo isso.

Para o casal de comerciantes Francisco de Oliveira e Regivânia Alves Cruz, do Espírio Santo, a praça onde fica o prédio da Universidade Federal do Paraná é um local esplêndido para passear. Os dois vieram de longe e aproveitaram para explorar a feira, que faz parte da programação do Inverno de Curitiba 2022.

“Ontem nós já viemos na praça e hoje me diverti provando roupas na feirinha. Aqui tem muita coisa bonita para ver, flores e artesanatos”, elogia Regivânia.

Francisco conta que eles já visitaram outros pontos turísticos, como o Passeio Público, e no futuro pretendem voltar com a família toda. Desta vez, Regivânia volta para casa com uma nova blusa de lã e lembrancinhas do artesanato curitibano.

Para quem mora ou trabalha por perto, a feira é uma forma de relaxar.

“Quando o dia não é muito bom, a feirinha é sempre uma ótima forma de espairecer e comer comida boa”, conta a técnica de enfermagem Alessandra Carla de Andrade, de 35 anos.

Junto dela, estavam suas colegas de trabalho, a enfermeira Giovana Moreira dos Santos e a técnica de enfermagem Lucilene Cunha.

Até 23 de julho, moradores e turistas podem aproveitar as Feiras Especiais de Inverno na Praça Santos Andrade e na Praça Osório.

Artesanato

As artesãs Neusa Herber, de 78 anos, e Marlene Robassa, de 64 anos, dividem a barraquinha na Santos Andrade e sentem que o inverno deste ano promete boas vendas.

“Os produtos de lã sempre vendem muito bem, não sobra uma blusa no final da estação. Nós duas fazemos cachecóis, ponchos, blusas, de tudo um pouco”, conta Marlene.

Para Neusa, que trabalha há 15 anos nas Feiras Especiais promovidas pelo Instituto de Turismo de Curitiba, o ponto na Santos Andrade já é quase uma segunda casa. “Nós temos nossa freguesia que confia no que fazemos”, conta.

Mimosa na Praça Osório

Além das 60 barracas de comida e artesanato, a Feira de Inverno da Praça Osório também terá mimosas da safra da agricultura familiar de Rio Branco do Sul expostas para venda. Serão 10 mil quilos da fruta para 30 dias de venda. O saco de um quilo é vendido a R$ 4. O valor promocional de três sacos é R$ 10.

O comércio de mimosa na feira é um dos resultados do Programa de Desenvolvimento Produtivo Integrado da Região Metropolitana de Curitiba (Pró-Metrópole), que visa impulsionar a agricultura familiar na Região Metropolitana em conjunto com o mercado consumidor curitibano.

Inverno Curitiba 2022

O Inverno Curitiba 2022 é uma iniciativa da Prefeitura para promover a cidade como destino turístico. Reúne atividades culturais, gastronômicas, de economia criativa, esporte e lazer, de sustentabilidade e inovação dos setores público e privado. A programação começa no dia 15 de junho, vai até 31 de julho e pode ser conferida no portal Inverno Curitiba.

Serviço: Feiras Especiais de Inverno

Praça Osório

Artesanato: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 21h, e domingos, das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade

Artesanato e gastronomia: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e domingos, das 12h às 18h30

