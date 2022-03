O Curitiba Country Festival, um dos eventos mais importantes, consagrados e tradicionais da música sertaneja e popular do Brasil, anuncia a programação oficial da sua 13ª tão aguardada edição.

O evento será realizado nos dias 28 e 29 de maio, no Expotrade, centro de convenções localizado em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (RMC), e contará com grande infraestrutura e ainda mais conforto ao público, com o objetivo de proporcionar uma verdadeira experiência musical de altíssima qualidade. Serão mais de 30h de muita diversão e entretenimento.

A programação oficial do Curitiba Country festival é a seguinte:

28 de maio – Palco Principal

Cabaré (Leonardo e Bruno & Marrone),

Zé Felipe,

Daniel,

Raça Negra,

Israel & Rodolffo

EME DJ



Palco Backstage: Luísa Sonza, EME DJ e muito mais.

29 de maio – Palco Principal

Irmãos (Alexandre Pires e Seu Jorge),

Maiara & Maraisa,

Jorge & Mateus,

Wesley Safadão

Munhoz & Mariano.



Palco Backstage: Yasmin Santos e muito mais.

Consolidando a ideia de ser um festival que abrange todo os gêneros musicais, o Curitiba Country Festival trará grandes nomes do sertanejo e também de outros segmentos no line-up. A venda de ingressos já começou pelo site uhuu.com e pontos autorizados.

O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento. O evento conta com diversos espaços: área vip, camarote, backstage e Onstage.

A grande novidade fica por conta do setor superexclusivo On Stage, com vista em cima do palco, open bar, jantares temáticos e visão panorâmica de todo o evento.

O local, totalmente adaptado e com infraestrutura completa para receber grandes eventos com banheiros, guarda volumes, stands de lojas diversas – inclusive com merchandising, bares, área de alimentação com opções diversificadas de bebidas e comida.

Além de contar sempre com público fiel, eclético e uma excelente opção de entretenimento, vale a pena lembrar que o festival também movimenta vários setores da economia na região, criando postos de trabalho direta ou indiretamente na hotelaria, comércio, gastronomia e prestação de serviços de transporte durante todo o final de semana.

Outro ponto positivo é que o Expotrade é de fácil acesso, localizado praticamente no limite territorial de Curitiba, o que ajuda principalmente a chegada das excursões e pessoas de cidades de outros Estados e de regiões próximas. A cidade de Pinhais é considerada um importante polo de serviços e comércio da região.

Realizado desde 2007, o Curitiba Country Festival tem o importante papel de fomentar e enaltecer a cultura sertaneja na região. Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19, o evento não foi realizado nos últimos três anos.

Mais informações podem ser obtidas em http://www.opusentretenimento.com.br.

Preço dos ingressos

Pista (lote promocional): R$ 60 (por dia). Passaporte para os dois dias: R$ 100

Pista VIP (lote promocional): R$ 110 (por dia). Passaporte: R$ 175

Camarote (lote promocional): R$ 220 (por dia). Passaporte: R$ 350

*open bar de água, refrigerante e cerveja, entrada exclusiva, visão privilegiada do palco, lounge de descanso, praça de alimentação.

Backstage (lote promocional): R$ 360. Passaporte: R$ 580

*open bar de água, refrigerante, cerveja, vodka, whisky, gin, energético, bar de drinks especiais, restaurante e finger foods, entrada exclusiva, visão privilegiada do palco, lounge de descanso, salão de beleza, shows exclusivos e palco 360.

On Stage: R$ 1.000. Passaporte: R$ 1.700

*Todos os serviços do Backstage incluso, todas as bebidas do setor serão premium, áreas de alimentação reservada com comidas japonesa, massa, mexicana e churrasco, vista privilegiada ao lado do palco.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:

Ponto de venda físico: Bilheteria Uhuu no Shopping Crystal (Quiosque Piso L4, Rua Comendador Araújo, 731 – Batel). Horário de atendimento: Segunda a sábado das 12h às 20h e domingo das 14h às 20. Excepcionalmente: Nos dias 24 e 25/03 (Quinta e Sexta) nosso horário de bilheteria será das 10h00 às 20h00.

INTERNET: https://uhuu.com

Formas de Pagamento: 1x até 4x sem juros e 5x até 12x com juros.

A Meia Entrada está disponível apenas para os ingressos diários e nos setores PISTA e ÁREA VIP. Não há incidência de Meia Entrada no Passaporte e nos demais setores.