Edson & Hudson e Gian & Giovani, duas das duplas sertanejas/românticas mais queridas da história, estão juntas no projeto Boate Azul Ao Vivo, que nessa sexta-feira (16) chega ao palco do Teatro Positivo, em Curitiba. Com músicas consagradas de ambos os repertórios, além de clássicos do sertanejo “zonão”, eles vão embalar os fãs a partir das 21h15, num encontro que promete muita emoção. Os ingressos partem de R$ 160 (veja mais informações no serviço).

Em três horas de show com blocos intercalados, e dois deles dedicados à interação das duplas, o repertório tem uma média de 50 músicas, Edson & Hudson e de Gian & Giovani vão cantar juntos clássicos como “Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”, “Porta Retrato”, “Olha Amor”, “Azul” e não poderia faltar aquela que inspira o nome do álbum “Boate Azul”.

Reencontro com Curitiba

O show em Curitiba é especial para a dupla Gian e Giovani, que não cantava na capital paranaense literalmente há décadas. “Curitiba sempre foi muito especial, na verdade toda a região Sul sempre nos recebeu muito bem. Esta hospitalidade é a maior e melhor memória que temos do nosso público daqui”, disse Giovani á Tribuna.

+ Leia mais: Dupla paranaense grava DVD em Curitiba com participação de Lucas Lucco

“Maduros e bem felizes”, os irmãos chegam para o show com a certeza de que “temos certeza que conseguimos deixar nossa marca na história da música sertaneja”. Isso vem de uma trajetória de quase 40 anos de história.

Entre idas e vindas, curiosamente, a pandemia trouxe novamente a dupla para o circuito de grandes shows. “Felizmente a música sertaneja passa constantemente por um processo de renovação de público, e este público novo acaba conhecendo nosso trabalho. Isso aconteceu principalmente no período das lives, quando muitos artistas novos colocaram nossas músicas no repertório”, lembrou. .

Num período de cansaço, após algumas desavenças, a dupla chegou a se separar em 2014. Gian formou uma dupla com Giuliano (e mais tarde trocou de parceiro, formando outra dupla com o irmão mais novo da família, Duany), enquanto Giovani fez trabalhos solos. Em 2018 Gian e Giovani voltaram a cantar juntos, com a seguinte justificativa. “A falta que descobrimos sentir um do outro e que na correria do dia-a-dia acabamos não percebendo”, disse Giovani.

O poder de Edson e Hudson

Com um poder na voz e muito talento instrumental, Edson e Hudson se destacaram rapidamente quando surgiram no mundo do sertanejo. Com os primeiros trabalhos lançados há pouco mais de 20 anos, os dois construíram uma carreira marcada por um som vibrante, muito dele vindo da guitarra de Hudson.

“É nossa identidade musical, que foi construída com a nossa verdade. É maravilhoso poder imprimir sua marca e diferencial. Acho que mesmo inconsciente fizemos isso, até porque para nós isso é normal, Meu timbre é este e a pegada do Hudson é essa”, revelou Edson à Tribuna. “(Queremos ser lembrados) Pelo conjunto da obra, por sermos artistas que conseguiram unir dois mundos (de músicas agitadas e românticas)”.

+ Veja também: Circuito gastronômico traduz em pratos inéditos os desconfortos das mulheres na gastronomia

Forjados em bares e botecos (porque não boates, como o clássico “Boate Azul”), a dupla conta as vantagens de se desenvolverem como profissionais nestes ambientes boêmios. “Nada e lugar nenhum pode ser uma escola melhor que os bares. Ali, pertinho, conseguimos identificar melhor o que querem ouvir dos artistas. É como um norte, sabe?”.

A turnê ao lado de Gian e Giovani não é a primeira deste tipo. Edson e Hudson também já rodaram o Brasil ao lado de Rio Negro e Solimões. Essas parcerias são m diferencial na carreira. “Os encontros em si já são uma vantagem e tanto. Aliás isso é bem particular do sertanejo. Nós sempre estamos nos unindo gravando uns com os outros. Gerações diferentes. Desta forma a música sertaneja se fortalece. Os mais novos trazem a renovação para o segmento e automaticamente valorizam os que estão na estrada há mais tempo”, afirmou Edson.

“É uma grande honra fazer parte desse projeto com parceiros que temos afinidade e luta parecida. Somos admiradores da música sertaneja, desejamos que os clássicos fiquem sempre vivos nos corações das pessoas e perpetuem gerações”, comentou Edson. “Depois de anos de estrada, estamos preparados para homenagear artistas e canções que inspiram a nossa carreira e a história de tanta gente. A música se renova, ninguém melhor que os nossos companheiros para representar isso, inovar conosco”, completou Giovani.

Serviço

O que? Show Boate Azul Ao Vivo, com Gian & Giovani e Edson & Hudson.

Quando? 16 de dezembro de 2022 (sexta-feira)

Onde? Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300), às 21h15.

Quanto? os ingressos variam de R$ 160 a R$ 440, de acordo com o setor, modalidade e lote vigentes. Vendas: Disk Ingressos

Produção e realização: RW7 Production & Entertainment