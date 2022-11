Nesta sexta-feira vai ser inaugurada a decoração de Natal do Calçadão da Rua XV de Novembro, que faz parte do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais. A estreia da decoração, que é patrocinada pelo O Boticário, vai acontecer simultaneamente em São Paulo, no Shopping Cidade São Paulo, da capital paulista, e tem uma surpresa, ao vivo, programada.

Tanto em Curitiba como em São Paulo, as árvores estarão decoradas com janelas, que funcionam como portais: o visitante que postar uma foto nas decorações com a #EspalheAmor poderá ver a imagem em telas de led espalhadas pela estrutura. As fotos vão aparecer em datas específicas e estarão presentes também em São Paulo.

Serão várias estruturas instagramáveis. Além da árvore, uma grande caixa de presente, que ainda libera bolhas de sabão e fragrâncias clássicas da marca da indústria de perfumaria; bancos que convidam os visitantes para uma conversa; e gangorras para as crianças que vão poder gerar energia para acender parte da decoração através de um mecanismo de energia renovável.

Antes da estreia da decoração de Natal do calçadão, outra atração que será acesa nesta sexta-feira, 19 horas, é a Árvore de Natal da rotatória do Centro Cívico, patrocinada pela Volvo.

Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais

Data: 25/11/2022

Horário: 19h30

Local: Calçadão da XV de Novembro, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Dr. Muricy

