A decoração para o Natal do Palácio Avenida, no calçadão da Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba, vai começar a ser montada neste sábado (13). O espetáculo deste ano, que chega à sua 31ª edição, terá a participação especial de Carlinhos Brown. O tema é “O Segredo das Janelas, O Natal da Esperança”. A apresentação acontecerá no dia 18 de dezembro, às 20h, pelos canais do Youtube do Bradesco e do Teatro Bradesco.

O resultado final da decoração poderá ser visto oficialmente a partir de 1º de dezembro, mas quem passar pelo Palácio Avenida neste sábado poderá ver a instalação das luzes e decoração na fachada. Segundo a organização do evento, serão instaladas 100 mil lâmpadas pisca-pisca, 128 luzes cênicas, e uma estrutura de 7 toneladas do topiário. Mais de 150 pessoas estarão envolvidas diretamente na instalação das estruturas. O prédio seguirá iluminado até o dia 06 de janeiro, acompanhado de uma trilha musical natalina.

+ Leia mais: Maior árvore de Natal de Curitiba terá 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz

Assim como no ano passado, o Banco Bradesco, responsável pelo Natal do Palácio Avenida, optou por manter o prédio decorado pela sua importância no calendário da cidade. Com isso, as pessoas ainda podem fazer fotos e vídeos, apesar do espetáculo acontecer de forma virtual.

Apresentação Virtual

A 31ª edição do Natal do Bradesco no Palácio Avenida terá como tema “O Segredo das Janelas. O Natal da Esperança” e será uma aventura musical com participação de Carlinhos Brown, a ser transmitida no dia 18 de dezembro nos canais do YouTube do banco e do Teatro Bradesco.

Além de Carlinhos Brown, a celebração contará com a participação de outros artistas brasileiros e de crianças coralistas com muita música, diversão e esperança. Estão previstas ações de interação com o público e mais novidades, que serão anunciadas nos próximos dias.

Enredo

O enredo deste ano será repleto de música, diversão e esperança de dias melhores para todos. A fantástica aventura é protagonizada pelo personagem Pedro, um garoto sonhador e curioso, interpretado pelo ator mirim Agyei Augusto. Andando nas proximidades do Palácio Avenida, Pedro se depara com as ruas vazias e as janelas do edifício fechadas, e logo se questiona se o encanto do Natal estaria perdido para sempre.

+ Leia também: Árvore iluminada a pedaladas e voo de balão; Natal 2021 em Curitiba tem dezenas de atrações gratuitas

Quando então, como num sopro inesperado, surge Brown, o guardião do Palácio Avenida, para revelar ao menino os grandes segredos por trás das janelas e convidá-lo para uma jornada inesquecível. Nela, as crianças coralistas representarão a esperança, a chama que mantém o espírito de Natal presente durante o ano inteiro, cantando diversas músicas em cenas gravadas previamente em suas instituições de acolhimento.

Serviço

Decoração do Palácio Avenida: 1º de dezembro a 6 de janeiro

Horário: acendimento das luzes às 19h

Onde: Palácio Avenida – Rua Luiz Xavier, 11

Transmissão do Natal do Bradesco no Palácio Avenida: 18 de dezembro

Horário: 20h

Onde: Canais do YouTube do Bradesco e do Teatro Bradesco

Acessibilidade: tradução em Libras e audiodescrição

Web Stories